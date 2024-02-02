НБУ прогнозує сповільнення зростання української економіки та прискорення інфляції у 2024 році

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Відновлення економіки України триватиме, хоч і сповільниться до 3,6% у 2024 році. Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті Національного банку України.

У 2025-2026 роках зростання економіки прискориться до 5,8% та 4,5% відповідно, прогнозують у НБУ.

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Відновлення економіки підтримуватимуть м'яка фіскальна політика, подальше пожвавлення внутрішнього попиту та розширення логістичних потужностей.

Водночас все ще високі ризики безпеки, масштабність втрат і руйнувань обмежуватимуть економічне зростання. Стримувальний вплив матиме й імовірне скорочення врожаїв після торішніх рекордів урожайності.

У перші місяці 2024 року інфляція залишатиметься близькою до поточних рівнів, але помірно зросте у другому півріччі й до кінця року становитиме 8,6%.

Прискорення інфляції відбудеться через вичерпання ефекту впливу надсприятливих погодних умов на пропозицію продовольства та зростання витрат бізнесу, зокрема на оплату праці.

Після зниження ризиків безпеки у 2025 році інфляція сповільниться до 5,8% та повернеться до цілі 5% у 2026 році.

Цьому сприятимуть як зменшення зовнішнього інфляційного тиску, зокрема через здешевлення енергоносіїв, так і послідовна монетарна політика НБУ.

Джерело: НБУ

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