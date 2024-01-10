Інфляція в Україні за рік сповільнилася у п'ять разів – до 5,1%

Держстат опублікував дані про інфляцію за 2023 рік. Вона опустилася до 5,1%, перевершивши всі прогнози

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Інфляція в Україні у 2023 році сповільнилась у п'ять разів у порівнянні з попереднім роком і становила 5,1%, повідомила в середу Державна служба статистики.

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За її оцінками, інфляція на споживчому ринку в грудні порівняно із листопадом становила 0,7%, а за рік у цілому – 5,1% (у 2022-му було 26,6%).

Базова інфляція в грудні в місячному вираженні була нульовою, а за рік становила 4,9% (у 2022-му було 22,6%).

На споживчому ринку в грудні найсильніше подорожчали овочі та яйця – майже на 14%. Суттєво подорожчали фрукти, масло, яловичина, молоко та молочні продукти, риба та продукти з риби, тоді як ціни на цукор,продукти переробки зернових, соняшникову олію, свинину, макаронні вироби, рис трохи знизилися.

Одяг і взуття подешевшали, також зменшилися ціни на транспорт (в основному через здешевлення палива та мастил).

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