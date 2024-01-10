Инфляция в Украине за год замедлилась в пять раз – до 5,1%

Госстат опубликовал данные об инфляции за 2023 год. Она опустилась до 5,1%, превзойдя все прогнозы

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Инфляция в Украине в 2023 году замедлилась в пять раз по сравнению с предыдущим годом и составила 5,1%, сообщила Государственная служба статистики.

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По ее оценкам, инфляция на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,7%, а за год в целом – 5,1% (в 2022-м было 26,6%).

Базовая инфляция в декабре в месячном выражении была нулевой, а за год составила 4,9% (в 2022 году было 22,6%).

На потребительском рынке в декабре сильнее всего подорожали овощи и яйца – почти на 14%. Существенно подорожали фрукты, масло, говядина, молоко и молочные продукты, рыба и рыбные продукты, тогда как цены на сахар, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, свинину, макаронные изделия, рис несколько снизились.

Одежда и обувь подешевели, также уменьшились цены на транспорт (в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел).

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