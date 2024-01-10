Инфляция в Украине за год замедлилась в пять раз – до 5,1%
Инфляция в Украине в 2023 году замедлилась в пять раз по сравнению с предыдущим годом и составила 5,1%, сообщила Государственная служба статистики.
По ее оценкам, инфляция на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,7%, а за год в целом – 5,1% (в 2022-м было 26,6%).
Базовая инфляция в декабре в месячном выражении была нулевой, а за год составила 4,9% (в 2022 году было 22,6%).
На потребительском рынке в декабре сильнее всего подорожали овощи и яйца – почти на 14%. Существенно подорожали фрукты, масло, говядина, молоко и молочные продукты, рыба и рыбные продукты, тогда как цены на сахар, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, свинину, макаронные изделия, рис несколько снизились.
Одежда и обувь подешевели, также уменьшились цены на транспорт (в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел).
- Нацбанк в октябре прогнозировал, что инфляция за год будет на уровне 5,8%. В 2024 году, по прогнозу НБУ, инфляция ускорится до 9,8%, а в 2025 году снова замедлится до 6%.