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НБУ переглянув прогнози: інфляція буде менша, ВВП – вищий, а війна – довша

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 14:31
НБУ переглянув прогнози: інфляція буде менша, ВВП – вищий, а війна – довша - Фото
Фото: НБУ

Національний банк переглянув свої основні макроекономічні прогнози. Він вважає, що інфляція у 2023 році сповільниться до 5,8%, а ВВП збільшиться на 4,9%, йдеться у пресрелізі регулятора.

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Раніше він прогнозував, що інфляція буде 10,6%, а зростання ВВП – тільки 2,9%.

Основна причина покращення прогнозу інфляції – хороший урожай, що впливатиме на продовольчі ціни; а перегляд прогнозу ВВП має одразу кілька пояснень: вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, хороший урожай, розширення експортних маршрутів, збільшення бюджетних видатків.

У 2024 році, за прогнозом НБУ, інфляція прискориться до 9,8%, а зростання ВВП сповільниться до 3,6%.

У 2025 році інфляція сповільниться до 6%, а зростання ВВП прискориться до 6%.

Ключовим ризиком прогнозу НБУ залишається війна.

"Національний банк переглянув основне припущення щодо високих безпекових ризиків. Оновлений прогноз передбачає їх збереження щонайменше до кінця 2024 року. Це припущення узгоджується з переважною більшістю експертних прогнозів та результатами опитувань. Також воно відповідає припущенням, закладеним у проєкт бюджету на 2024 рік, що передбачає збереження значних видатків на підтримання обороноздатності впродовж року", – йдеться в повідомленні.

Якщо війна закінчиться швидше, це нівелює значну кількість інфляційних ризиків та прискорить економічне зростання. А якщо буде довше – це може призвести до додаткових втрат потенціалу української економіки та сильнішого інфляційного тиску.

Андрій Водяний
прогнозНБУВВПінфляція
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