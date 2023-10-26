НБУ пересмотрел прогнозы: инфляция будет меньше, ВВП – выше, а война – дольше

Национальный банк пересмотрел свои основные макроэкономические прогнозы. Он считает, что инфляция в 2023 году замедлится до 5,8%, а ВВП увеличится на 4,9%, говорится в пресс-релизе регулятора.

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Ранее он прогнозировал, что инфляция будет 10,6%, а рост ВВП – только 2,9%.

Основная причина улучшения прогноза инфляции – хороший урожай, влияющий на продовольственные цены; а пересмотр прогноза ВВП имеет сразу несколько объяснений: более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям, хороший урожай, расширение экспортных маршрутов, увеличение бюджетных расходов.

В 2024 году, по прогнозу НБУ, инфляция ускорится до 9,8%, а рост ВВП замедлится до 3,6%.

В 2025 году инфляция замедлится до 6%, а рост ВВП ускорится до 6%.

Ключевым риском прогноза НБУ остается война.

"Национальный банк пересмотрел основное предположение относительно высоких рисков безопасности. Обновленный прогноз предусматривает их сохранение по меньшей мере до конца 2024 года. Это предположение согласуется с подавляющим большинством экспертных прогнозов и результатами опросов. Также оно соответствует предположениям, заложенным в проект бюджета на 2024 год, предусматривающий сохранение значительных расходов на поддержание обороноспособности в течение года", — говорится в сообщении.

Если война закончится быстрее, то это нивелирует значительное количество инфляционных рисков и ускорит экономический рост. А если будет дольше – это может привести к дополнительным потерям потенциала украинской экономики и более сильному инфляционному давлению.