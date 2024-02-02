НБУ прогнозирует замедление роста украинской экономики и ускорение инфляции в 2024 году

Риски безопасности, масштабность потерь и разрушений будут ограничивать экономический рост

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Восстановление экономики Украины продолжится, хотя и замедлится до 3,6% в 2024 году. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка.

В 2025-2026 годах рост экономики ускорится до 5,8% и 4,5% соответственно, прогнозируют в НБУ.

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Восстановление экономики будут поддерживать мягкая фискальная политика, дальнейшее оживление внутреннего спроса, а также расширение логистических мощностей.

В то же время все еще высокие риски безопасности, масштабность потерь и разрушений будут ограничивать экономический рост. Сдерживающее влияние окажет и вероятное сокращение урожаев после прошлогодних рекордов урожайности.

В первые месяцы 2024 года инфляция будет оставаться близкой к текущим уровням, однако умеренно вырастет во втором полугодии и к концу года составит 8,6%.

Ускорение инфляции произойдет из-за исчерпания эффекта влияния сверхблагоприятных погодных условий на предложение продовольствия и роста затрат бизнеса, в частности на оплату труда.

После снижения рисков безопасности в 2025 году инфляция замедлится до 5,8% и вернется к цели 5% в 2026 году.

Этому будут способствовать как уменьшение внешнего инфляционного давления, в частности из-за удешевления энергоносителей, так и последовательная монетарная политика НБУ.

Истчоник: НБУ

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