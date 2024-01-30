МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 2024 год

В условиях замедления инфляции и устойчивого экономического роста риски для глобальной экономики в целом сбалансированы

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Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на уровне 3,1% в 2024 году, что выше октябрьского прогноза на 0,2 п.п. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

В 2025 году глобальная экономика вырастет на 3,2%, прогнозируют в Фонде.

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Пересмотр прогноза в сторону повышения связан с более высокими темпами экономического роста в США и в некоторых крупных развивающихся странах.

Также МВФ отмечает тенденцию замедления инфляции в большинстве регионов.

Ожидается, что глобальная инфляция замедлится до 5,8% в 2024 году и до 4,4% в 2025 году, при этом прогноз на 2025 год будет пересмотрен в сторону понижения.

Источник: МВФ

В условиях снижения инфляции и устойчивого экономического роста риски для глобальной экономики в целом сбалансированы, отмечают в МВФ.

С другой стороны, активное замедление инфляции может привести ко временному повышению темпов экономического роста, но с риском более дорогостоящей корректировки в дальнейшем.

Среди угроз мировой экономике МФВ называет резкие скачки цен на сырьевые товары из-за геополитических потрясений и усугубления проблем в секторе недвижимости в Китае.

Источник: МВФ

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