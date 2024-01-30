Франция без рецессии, Германия падает: как изменился ВВП крупнейших стран ЕС в конце 2023

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Экономика в Италии и Испании выросла больше, чем ожидали аналитики, а Франции удалось избежать рецессии, пишет Bloomberg со ссылкой на свежие статистические данные этих стран за IV квартал 2023 года.

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Учитывая, что эти страны входят в четверку крупнейших экономик Евросоюза, их экономические результаты позволяют предположить, что и еврозона в целом, вероятно, смогла избежать падения.

В противном случае это будет первая – пусть и неглубокая – рецессия еврозоны после пандемии коронавируса.

Общепринятому определению рецессии соответствует падение ВВП два квартала подряд. В третьем квартале экономика еврозоны сократилась на 0,1%, в четвертом, по прогнозу Bloomberg, пока ожидается такое же падение.

Слабым местом еврозоны в последнем квартале 2023 года была ее крупнейшая страна – Германия. Там ВВП сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Германия уже несколько кварталов подряд балансирует на грани рецессии из-за слабого спроса на внешнем и внутреннем рынке.

Во Франции второй квартал подряд фиксируют нулевой рост, тогда как Италия и Испания показали небольшой, но рост – на 0,2% и 0,6% соответственно.