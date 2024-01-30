Франція без рецесії, Німеччина падає: як змінився ВВП найбільших країн ЄС в кінці 2023 року
Економіка в Італії та Іспанії зросла більше, ніж очікували аналітики, а Франції вдалося уникнути рецесії, пише Bloomberg із посиланням на свіжі статистичні дані цих країн за IV квартал 2023 року.
Враховуючи, що ці країни входять до четвірки найбільших економік Євросоюзу, їхні економічні результати дозволяють припустити, що і єврозона загалом, ймовірно, змогла уникнути падіння.
В іншому випадку це буде перша – хай і неглибока – рецесія єврозони після пандемії коронавірусу.
Загальноприйнятому визначенню рецесії відповідає падіння ВВП два квартали поспіль. У третьому кварталі економіка єврозони скоротилась на 0,1%, у четвертому, за прогнозом Bloomberg, поки що очікується таке саме падіння.
Слабким місцем єврозони в останньому кварталі 2023 року була її найбільша країна – Німеччина. Там ВВП скоротився на 0,3% проти попереднього кварталу. Німеччина уже кілька кварталів поспіль балансує на межі рецесії через слабкий попит на зовнішньому і внутрішньому ринку.
У Франції другий квартал поспіль фіксують нульове зростання, тоді як Італія й Іспанія показали невелике, але зростання – на 0,2% і 0,6% відповідно.
- У серпні 2023 року Інститут досліджень зайнятості спрогнозував, що економіка Німеччини втратить понад 260 млрд євро до 2030 року через війну в Україні та високі ціни на енергоносії.