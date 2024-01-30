Франція без рецесії, Німеччина падає: як змінився ВВП найбільших країн ЄС в кінці 2023 року

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Економіка в Італії та Іспанії зросла більше, ніж очікували аналітики, а Франції вдалося уникнути рецесії, пише Bloomberg із посиланням на свіжі статистичні дані цих країн за IV квартал 2023 року.

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Враховуючи, що ці країни входять до четвірки найбільших економік Євросоюзу, їхні економічні результати дозволяють припустити, що і єврозона загалом, ймовірно, змогла уникнути падіння.

В іншому випадку це буде перша – хай і неглибока – рецесія єврозони після пандемії коронавірусу.

Загальноприйнятому визначенню рецесії відповідає падіння ВВП два квартали поспіль. У третьому кварталі економіка єврозони скоротилась на 0,1%, у четвертому, за прогнозом Bloomberg, поки що очікується таке саме падіння.

Слабким місцем єврозони в останньому кварталі 2023 року була її найбільша країна – Німеччина. Там ВВП скоротився на 0,3% проти попереднього кварталу. Німеччина уже кілька кварталів поспіль балансує на межі рецесії через слабкий попит на зовнішньому і внутрішньому ринку.

У Франції другий квартал поспіль фіксують нульове зростання, тоді як Італія й Іспанія показали невелике, але зростання – на 0,2% і 0,6% відповідно.