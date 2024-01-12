Минэкономики прогнозирует 4,6% роста ВВП Украины в 2024 году

Сейчас украинская экономика все больше приобретает черты экономики военного времени

Министр экономки Юлия Свириденко (Фото: пресс-служба Минэкономики)

ВВП Украины увеличится на 4,6% в 2024 году. Прогноз озвучила министр экономики Юлия Свириденко во время мероприятия, посвященного обзору украинской экономики за 2023 год.

Процесс прогнозирования осуществляется в реальном времени в условиях высокой степени неопределенности, уточнила министр.

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В 2024 году прогнозируется рост инвестиции по сравнению с 2023 годом на 29,6%, что сформирует самый положительный вклад среди компонентов в рост ВВП.

На втором месте – частное потребление.

Также предполагается дальнейшее постепенное восстановление отечественного производства, удовлетворяющее, в первую очередь, потребности инвестиционного спроса.

Рост стоимостных объемов экспорта товаров и услуг в 2024 году ожидается на 9%, импорта товаров и услуг – на 5,9%.

По словам министра сейчас украинская экономика все больше приобретает черты экономики военного времени.

"По сравнению с довоенным 2021 годом возросла роль государства: сегодня ведущую роль играет сектор общегосударственного управления – это наша оборона и безопасность, социальная защита, помощь бизнесу. По оценкам Минэкономики, за 9 месяцев 2023 года удельный вес добавленной стоимости государственного управления в ВВП увеличился на 15 п.п. и составил 21,2% против 6,2% в 2021 году", — прокомментировала Свириденко.

Приоритетом экономики военного времени является финансирование инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, восстановление разрушенной инфраструктуры. Так, по сравнению с 2021 годом, удельный вес валового накопления основного капитала в ВВП вырос почти на 4 п.п. до 17,1% преимущественно на средства бюджетного финансирования.

Как следствие — ускоренное развитие машиностроительного комплекса, который перенастраивается на производство продукции ОПК и продукции, необходимой для восстановления. За девять месяцев 2023 года доля машиностроения в структуре реализации промышленной продукции выросла на 1,1 п.п. до 6,8% по сравнению с 2021 годом.

При этом, Минэкономики фиксирует изменение приоритетов потребления, в частности, падение потребления домашних хозяйств, что характерно для экономики военного времени. За отчетный период удельный вес конечных потребительских расходов домохозяйств в ВВП уменьшился почти на 2 п.п. до 66,3%. Это также является следствием выезда украинцев за границу.

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