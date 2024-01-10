ВВП Украины вырастет на 3,2% в этом году — прогноз Всемирного банка

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В текущем году украинская экономика вырастет на 3,2%, а уже в 2025 году — на 6,5%. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

Рост ВВП Украины по итогам 2023 года произошел на уровне 4,8%, подсчитали во Всемирном банке.

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"В Восточной Европе темпы роста ВВП вернулись к положительной тенденции, а в Украине темпы роста составили 4,8%. Несмотря на эту позитивную тенденцию, производство в Украине в 2023 году оставалось на 30% ниже уровня до вторжения РФ", – говорится в отчете.

В то же время банк ожидает, что в этом году украинская экономика вырастет на 3,2%, а уже в 2025 году — на 6,5%.

"Геополитические риски в регионе, в частности эскалация вторжения Российской Федерации в Украину, повышены и могут материализоваться, усиливая и без того значительные человеческие и экономические потери. Выше чем ожидаемая инфляция может дольше удерживать жесткость монетарной политики", – отметили в банке.