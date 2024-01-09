Найгірше зростання за десятки років: Світовий банк дав прогноз глобального ВВП на 2024 рік

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Зростання світової економіки становитиме 2,4% у 2024 році згідно зі звітом Світового банку "Перспективи світової економіки".

Не враховуючи період пандемії, це найнижчі темпи зростання світової економіки з 2009 року. У 2022 році глобальний ВВП зріс на 2,6%, у 2021-му – на 6%.

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"З одного боку, світова економіка перебуває у кращому становищі, ніж рік тому: ризик глобальної рецесії знизився, багато в чому завдяки силі економіки США. Але геополітична напруженість, що зростає, може створити нові короткострокові небезпеки для світової економіки", — йдеться у звіті.

Також у Світовому банку зазначають, що середньострокові перспективи багатьох країн, що розвиваються, погіршилися на тлі уповільнення зростання в більшості найбільших економік, млявої світової торгівлі та найжорсткіших фінансових умов за останні десятиліття.

Очікується, що зростання світової торгівлі у 2024 році становитиме лише половину середнього показника за десятиліття до пандемії.

Економіки, що розвиваються, зростуть лише на 3,9% у 2024 році.

Темпи зростання в країнах з низькими доходами повинні становити 5,5%, що нижче, ніж очікувалося раніше.

У країнах із розвиненою економікою зростання уповільниться до 1,2% цього року з 1,5% у 2023 році.

До кінця 2024 року люди приблизно в кожній четвертій країні, що розвивається, і приблизно в 40% країн з низькими доходами будуть, як і раніше, біднішими, ніж вони були до пандемії COVID у 2019 році.

У листопаді 2023 року зростання ВВП України сповільнилося до 4%. Вплинула блокада кордону – Мінекономіки.

Падіння української економіки у 2022 році виявилося меншим, ніж вважалося.

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