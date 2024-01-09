Худший рост за десятилетия: Всемирный банк дал прогноз по глобальному ВВП на 2024 год

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Рост мировой экономики составит 2,4% в 2024 году согласно отчету Всемирного банка "Перспективы мировой экономики".

Не учитывая период пандемии, это самые низкие темпы роста мировой экономики с 2009 года. В 2022 году глобальный ВВП вырос на 2,6%, в 2021-м – на 6%.

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"С одной стороны, мировая экономика находится в лучшем положении, чем год назад: риск глобальной рецессии снизился, во многом благодаря силе экономики США. Но растущая геополитическая напряженность может создать новые краткосрочные опасности для мировой экономики", — говорится в отчете.

Также во Всемирном банке отмечают, что среднесрочные перспективы многих развивающихся стран ухудшились на фоне замедления роста в большинстве крупнейших экономик, вялой мировой торговли и самых жестких финансовых условий за последние десятилетия.

Ожидается, что рост мировой торговли в 2024 году составит лишь половину среднего показателя за десятилетие до пандемии.

Развивающиеся экономики вырастут всего на 3,9% в 2024 году.

Темпы роста в странах с низкими доходами должны составить 5,5%, что ниже, чем ожидалось ранее.

В странах с развитой экономикой рост замедлится до 1,2% в этом году с 1,5% в 2023 году.

К концу 2024 года люди примерно в каждой четвертой развивающейся стране и примерно в 40% стран с низкими доходами будут по-прежнему беднее, чем они были до пандемии COVID в 2019 году.

В ноябре 2023 года рост ВВП Украины замедлился до 4%. Повлияла блокада границы — Минэкономики.

Падение украинской экономики в 2022 году оказалось меньше, чем считалось.

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