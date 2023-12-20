Рост ВВП Украины замедлился до 4% в ноябре. Повлияла блокада границы — Минэкономики

Работа морского коридора позволила частично компенсировать потери в экономике от блокады польской границы

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Рост ВВП Украины в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем прошлого года составил около 4% +/- 2 п.п., согласно предварительным оценкам Министерства экономики.

В октябре 2023 года рост экономики Украины ускорился до 10,5% +/- 2 п.п. В сентябре — до 9,1%.

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"В ноябре 2023 года почти месячная блокировка польскими автоперевозчиками польско-украинской границы была основным негативным фактором для производителей-экспортеров и производителей, зависимых от импортного сырья", — объяснила министр экономики Юлия Свириденко.

Она добавила, что работа морского коридора Украины позволила частично компенсировать потери в экономике в результате блокады польско-украинской границы.

"По нашим оценкам, положительные факторы в ноябре несколько перевесили баланс влияния на ВВП, и в итоге, по предварительным оперативным оценкам Минэкономики, наблюдался рост ВВП на уровне 4%", — сказала министр.

За январь-ноябрь 2023 года рост экономики оценивается на уровне 5,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В ноябре МВФ улучшил прогноз роста украинской экономики.

11 декабря Fitch подтвердило рейтинг Украины "CC". В прогноз закладывают продолжение войны.

Реальный ВВП Украины вырос на 9,3% в третьем квартале — Госстат.

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