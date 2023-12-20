Зростання ВВП України сповільнилося до 4% у листопаді. Вплинула блокада кордону — Мінекономіки
Зростання ВВП України в листопаді 2023 року проти листопада минулого року становить близько 4% +/- 2 в.п., згідно з попередніми оцінками Міністерства економіки.
У жовтні 2023 року зростання економіки України прискорилося до 10,5% +/- 2 в.п. У вересні — до 9,1%.
"У листопаді 2023 року майже місячне блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону було основним негативним фактором для виробників-експортерів та виробників, залежних від імпортної сировини", – пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Вона додала, що робота морського коридору України дозволила частково компенсувати втрати в економіці через блокаду польсько-українського кордону.
"За нашими оцінками, позитивні фактори у листопаді дещо переважили баланс впливу на ВВП, і в результаті, за попередніми оперативними оцінками Мінекономіки, спостерігалося зростання ВВП на рівні 4%", – сказала міністерка.
За січень-листопад 2023 року зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% проти відповідного періоду минулого року.
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