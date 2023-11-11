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МВФ покращив прогноз зростання української економіки

Этот материал также доступен на русском
11.11.2023, 13:25
МВФ покращив прогноз зростання української економіки - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання економіки України до 4,5% до кінця цього року, повідомляє пресслужба Національного банку за результатами роботи місії МВФ з Україною.

Під час роботи над другим переглядом програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF) експерти МВФ високо оцінили надзвичайну стійкість української економіки.

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Останні економічні дані свідчать про потужніше, ніж очікувалося, економічне відновлення у 2023 році та суттєве зниження темпів інфляції за наявності значних міжнародних резервів і стабільного валютного ринку, додали в НБУ.

"Ураховуючи це, експерти МВФ очікують потужнішого відновлення української економіки. Вони підвищили свою оцінку щодо зростання реального ВВП у 2023 році до 4,5%, хоча під час затвердження першого перегляду програми EFF цей показник оцінювався в діапазоні від 1% до 3%", – йдеться у повідомленні.

Водночас очікується, що у 2024 році зростання сповільниться до 3-4%, оскільки війна триває, а ризики погіршення прогнозу залишаються значними.

МВФ також привітав рекомендацію Єврокомісії розпочати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. "Післявоєнна реконструкція за умови якісного управління та рішучих реформ (зокрема щодо управління державними інвестиціями, державного управління й бізнес-клімату) в контексті вступу до ЄС може стимулювати повернення мігрантів та інвестиційні потоки, необхідні для встановлення економіки на міцнішій основі зростання", – вважає МВФ.

Наталія Софієнко
українапрогнозекономікаМВФ
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