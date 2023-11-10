Україна домовилась із МВФ про третій транш розміром $900 млн

Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу другий перегляд чотирирічної програми співпраці, що відкриває шлях до виділення третього кредитного траншу розміром $900 млн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"У Фонді відзначили наш прогрес у виконанні зобов’язань у межах програми та відданість реформам. Ця домовленість відкриває шлях до отримання траншу в близько $900 млн. Очікуємо, що відповідне рішення буде ухвалене Виконавчою радою МВФ найближчими тижнями", – йдеться в Telegram-каналі Шмигаля.





"Я радий повідомити, що співробітники МВФ і українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо другого перегляду Механізму розширеного фінансування (EFF). Угода підлягає схваленню виконавчою радою МВФ, її розгляд очікується в найближчі тижні", – підтвердив керівник місії МВФ Гевін Грей. На сайті МВФ повідомляється, що Україна виконала всі кількісні критерії ефективності на кінець червня та індикативні цілі на кінець вересня; виконано майже всі структурні маяки."Я радий повідомити, що співробітники МВФ і українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо другого перегляду Механізму розширеного фінансування (EFF). Угода підлягає схваленню виконавчою радою МВФ, її розгляд очікується в найближчі тижні", – підтвердив керівник місії МВФ Гевін Грей.





Міжнародний валютний фонд розраховує, що Україна продовжить "заплановані операції з комерційним боргом", тобто вестиме



У повідомленні відзначається успішний перехід до керованої гнучкості обмінного курсу. "Це хороший крок до відновлення довоєнної системи монетарної політики, що допомагає зміцнити стійкість економіки до зовнішніх шоків", – вказав МВФ.



Він наголосив, що Україна має збільшувати власні доходи й продовжувати зусилля щодо мобілізації фінансування з внутрішнього ринку облігацій. "Своєчасне отримання обіцяної зовнішньої підтримки буде критично важливим для бюджетного фінансування та макроекономічної стабільності", – сказав керівник місії МВФ.Міжнародний валютний фонд розраховує, що Україна продовжить "заплановані операції з комерційним боргом", тобто вестиме переговори про їхню реструктуризацію , а до кінця року виконає структурний маяк щодо посилення інституційної автономності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Запуск Національної стратегії доходів теж чекають у грудні.У повідомленні відзначається успішний перехід до керованої гнучкості обмінного курсу. "Це хороший крок до відновлення довоєнної системи монетарної політики, що допомагає зміцнити стійкість економіки до зовнішніх шоків", – вказав МВФ.

МВФ також привітав рекомендацію Єврокомісії розпочати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. "Післявоєнна реконструкція за умови якісного управління та рішучих реформ (зокрема щодо управління державними інвестиціями, державного управління та бізнес-клімату) в контексті вступу до ЄС може стимулювати повернення мігрантів та інвестиційні потоки, необхідні для встановлення економіки на міцнішій основі зростання", – вважає МВФ.