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Украина договорилась с МВФ о третьем транше в размере $900 млн

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 23:16
Украина договорилась с МВФ о третьем транше в размере $900 млн - Фото
Фото: depositphotos.com

Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала второй пересмотр четырехлетней программы сотрудничества, открывающей путь к выделению третьего кредитного транша в размере $900 млн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"В Фонде отметили наш прогресс в выполнении обязательств в рамках программы и преданность реформам. Эта договоренность открывает путь к получению транша около $900 млн. Ожидаем, что соответствующее решение будет принято Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели", — говорится в Telegram-канале Шмыгаля.
На сайте МВФ сообщается, что Украина выполнила все количественные критерии эффективности к концу июня и индикативные цели на конец сентября; выполнены почти все структурные маяки.

"Я рад сообщить, что сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала относительно второго пересмотра Механизма расширенного финансирования (EFF). Соглашение подлежит одобрению исполнительным советом МВФ, его рассмотрение ожидается в ближайшие недели", — подтвердил руководитель миссии МВФ Гэвин Грей.
Он подчеркнул, что Украина должна увеличивать свои доходы и продолжать усилия по мобилизации финансирования с внутреннего рынка облигаций. "Своевременное получение обещанной внешней поддержки будет критически важно для бюджетного финансирования и макроэкономической стабильности", — сказал руководитель миссии МВФ.

Международный валютный фонд рассчитывает, что Украина продолжит "планируемые операции с коммерческим долгом", то есть будет вести переговоры об их реструктуризации, а до конца года выполнит структурный маяк по усилению институциональной автономности Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Запуск Национальной стратегии доходов тоже ждут в декабре.В сообщении отмечается успешный переход к управляемой гибкости обменного курса. "Это хороший шаг к возобновлению довоенной системы монетарной политики, помогающей укрепить устойчивость экономики к внешним шокам", — указал МВФ.
МВФ также приветствовал рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз. "Послевоенная реконструкция при условии качественного управления и решительных реформ (в частности, относительно управления государственными инвестициями, государственного управления и бизнес-климата) в контексте вступления в ЕС  может стимулировать возвращение мигрантов и инвестиционные потоки, необходимые для установления экономики на более прочной основе роста", — считает МВФ.
  • Второй транш от МВФ в размере $890 млн Украина получила в конце июня, а первый транш в $2,7 млрд – сразу после утверждения программы в начале апреля.
  • После первого пересмотра кредитной программы, следствием которого стало выделение второго транша, МВФ расширил список требований к Украине.
  • Сначала условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев. После первого пересмотра их количество увеличилось до 23.
Андрей Водяный
МВФфинансовая помощьEFF
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