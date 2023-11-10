Украина договорилась с МВФ о третьем транше в размере $900 млн

Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала второй пересмотр четырехлетней программы сотрудничества, открывающей путь к выделению третьего кредитного транша в размере $900 млн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"В Фонде отметили наш прогресс в выполнении обязательств в рамках программы и преданность реформам. Эта договоренность открывает путь к получению транша около $900 млн. Ожидаем, что соответствующее решение будет принято Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели", — говорится в Telegram-канале Шмыгаля.





"Я рад сообщить, что сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала относительно второго пересмотра Механизма расширенного финансирования (EFF). Соглашение подлежит одобрению исполнительным советом МВФ, его рассмотрение ожидается в ближайшие недели", — подтвердил руководитель миссии МВФ Гэвин Грей. На сайте МВФ сообщается, что Украина выполнила все количественные критерии эффективности к концу июня и индикативные цели на конец сентября; выполнены почти все структурные маяки."Я рад сообщить, что сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала относительно второго пересмотра Механизма расширенного финансирования (EFF). Соглашение подлежит одобрению исполнительным советом МВФ, его рассмотрение ожидается в ближайшие недели", — подтвердил руководитель миссии МВФ Гэвин Грей.





Международный валютный фонд рассчитывает, что Украина продолжит "планируемые операции с коммерческим долгом", то есть будет вести В сообщении отмечается успешный переход к управляемой гибкости обменного курса. "Это хороший шаг к возобновлению довоенной системы монетарной политики, помогающей укрепить устойчивость экономики к внешним шокам", — указал МВФ. Он подчеркнул, что Украина должна увеличивать свои доходы и продолжать усилия по мобилизации финансирования с внутреннего рынка облигаций. "Своевременное получение обещанной внешней поддержки будет критически важно для бюджетного финансирования и макроэкономической стабильности", — сказал руководитель миссии МВФ.Международный валютный фонд рассчитывает, что Украина продолжит "планируемые операции с коммерческим долгом", то есть будет вести переговоры об их реструктуризации , а до конца года выполнит структурный маяк по усилению институциональной автономности Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Запуск Национальной стратегии доходов тоже ждут в декабре.В сообщении отмечается успешный переход к управляемой гибкости обменного курса. "Это хороший шаг к возобновлению довоенной системы монетарной политики, помогающей укрепить устойчивость экономики к внешним шокам", — указал МВФ.

МВФ также приветствовал рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз. "Послевоенная реконструкция при условии качественного управления и решительных реформ (в частности, относительно управления государственными инвестициями, государственного управления и бизнес-климата) в контексте вступления в ЕС может стимулировать возвращение мигрантов и инвестиционные потоки, необходимые для установления экономики на более прочной основе роста", — считает МВФ.