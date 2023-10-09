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Украина начала консультации с инвесторами о реструктуризации $20 млрд госдолга – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 17:28
Украина начала консультации с инвесторами о реструктуризации $20 млрд госдолга – Reuters - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Украина раньше запланированного срока начала предварительные консультации с иностранными держателями облигаций о реструктуризации выплат на $20 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Консультации ведутся уже несколько недель, их координирует  Юрий Буца, уполномоченный правительства по вопросам управления государственным долгом, уточняют в агентстве. 

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Текущие консультации носят неофициальный характер. Переговоры с держателями облигаций должны были начаться в начале следующего года, но Украина стремится договориться о реструктуризации как можно скорее, чтобы привлекать новое финансирование, объясняют в агентстве.  

Украине разрешили отсрочить выплату долга до 2027 года по решению Группы кредиторов, в которую входят все государства G7. Эта отсрочка актуальна на период действия программы МВФ, которая завершается в 2027 году.  

На прошлой неделе глава миссии  МВФ  Гевин Грей заявил в Киеве, что Фонд готов помочь Украине подготовиться к реструктуризации госдолга.  

В рамках четырехлетней кредитной программы МВФ на сумму $15,6 млрд, Фонд предусматривал, что Украина должна провести реструктуризацию госдолга, но не указал сроки.  

Предполагается, что в рамках реструктуризации Украина выпустит новые облигации.

Инвесторы готовы согласится на предложения Украины, но хотят дополнительных гарантий от стран-партнеров, учитывая риски войны, указывают в агентстве.  

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Роман Брыль
МВФгосдолгевробондыреструктуризация
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