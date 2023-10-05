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МВФ поможет Украине подготовиться к реструктуризации евробондов

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 10:14
МВФ поможет Украине подготовиться к реструктуризации евробондов - Фото
Фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд готов помочь Украине подготовиться к реструктуризации госдолга, сказал на пресс-конференции в среду глава миссии фонда Гевин Грей. Его цитирует агентство Интерфакс-Украина.

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"В общих чертах цель должна заключаться в том, чтобы провести реструктуризацию, которая соответствовала бы программе МВФ, помогла бы обеспечить сохранение устойчивости долга и помогла бы гарантировать, что в среднесрочной перспективе, после окончания войны, Украина не будет иметь чрезмерной задолженности, чтобы экономика могла восстановиться", — сказал Грей.

Он напомнил, что по официальному внешнему долгу уже действует мораторий на выплаты до 2027 года, а окончательное урегулирование будет ожидаться до окончания текущей кредитной программы МВФ, в то время как пауза в выплатах по евробондам истекает в августе следующего года.

Весной 2023 года Минфин сообщил, что проведет переговоры с частными кредиторами о реструктуризации долга. Предполагается, что переговоры с коммерческими кредиторами начнутся в начале 2024 года.

После этого заявления международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CCC+ к CCC с отрицательным прогнозом.

Андрей Водяный
МВФгосдолгеврооблигацииГевин Грей
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