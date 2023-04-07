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S&P снизило рейтинг Украины в иностранной валюте из-за реструктуризации долга

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 11:17
S&P снизило рейтинг Украины в иностранной валюте из-за реструктуризации долга - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с "CCC+" до "CCC", прогноз по ним "негативный". Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Это произошло из-за официального заявления Украины, что она реструктурирует свой внешний долг в иностранной валюте, чтобы восстановить устойчивость государственного долга.

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В агентстве добавили, что негативный прогноз отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины с учетом плана правительства по его реструктуризации.

В то же время, агентство подтвердило рейтинги Украины в национальной валюте на уровне "CCC+/C" и "uaBB" по национальной шкале. "Мы понимаем, что госдолг Украины, деноминированный в гривне, не входит в план реструктуризации долга", – отметило S&P.

Прогноз по рейтингу в национальной валюте стабилен.

Агентство не исключает, что может еще понизить рейтинги в последующие 12 месяцев.

"Мы понимаем, что параметры и сроки реструктуризации еще не определены и зависят от оценки устойчивости государственного долга МВФ, который, как ожидается, будет обновлен в начале 2024 года", – уточняется в сообщении.

Наталія Софієнко
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