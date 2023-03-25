G7 согласилась на отсрочку долга Украиной в течение действия программы МВФ

Украине разрешили отсрочить выплату долга до 2027 года по решению Группы кредиторов, в которую входят все государства G7. Эта отсрочка будет производиться в течение периода действия программы МВФ, которая завершается в 2027 году. Информацию об этом сообщило министерство финансов Канады, передает Укринформ.

Группа кредиторов Украины обязала себя продлить заморозку погашения задолженности с 1 августа 2022 года в течение периода действия программы МВФ (2023-2027 гг.). Это будет сделано в соответствии с национальным законодательством государств-кредиторов.

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В сообщении Минфина Канады отмечается, что после стабилизации экономической ситуации в Украине или до окончания программы МВФ государства-кредиторы введут дополнительные меры по облегчению кредитной нагрузки на Украину.

Группа кредиторов Украины предложит долговое решение, которое будет соответствовать параметрам программы МВФ при условии, что внешние частные кредиторы предоставят не менее выгодные условия.

Члены Группы кредиторов также призвали других двусторонних кредиторов быстро заключить не менее выгодное соглашение с правительством Украины по долговым условиям.

В декабре-феврале Украина успешно прошла мониторинговую программу МВФ , открывшую путь для начала переговоров о новой программе с финансированием.

В марте 2023 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой четырехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $15,6 млрд.

Наталія Софієнко

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