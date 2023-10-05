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МВФ допоможе Україні підготуватись до реструктуризації євробондів

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 10:14
МВФ допоможе Україні підготуватись до реструктуризації євробондів - Фото
Фото: depositphotos.com

Міжнародний валютний фонд готовий допомогти Україні підготуватись до реструктуризації держборгу, сказав на пресконференції у середу глава місії фонду Гевін Грей. Його цитує агентство Інтерфакс-Україна.

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"У загальних рисах, мета має полягати в тому, щоб провести реструктуризацію, яка відповідала б програмі МВФ, допомогла б забезпечити збереження стійкості боргу і допомогла б гарантувати, що в середньостроковій перспективі, після закінчення війни, Україна не матиме надмірної заборгованості, щоб економіка могла відновитися", – сказав Грей.

Він нагадав, що за офіційним зовнішнім боргом уже діє мораторій на виплати до 2027 року, а остаточне врегулювання очікуватиметься до закінчення поточної кредитної програми МВФ, тоді як пауза у виплатах за євробондами спливає в серпні наступного року.

Навесні 2023 року Мінфін повідомив, що проведе переговори з приватними кредиторами про реструктуризацію боргу. Очікується, що переговори з комерційними кредиторами розпочнуться на початку 2024 року.

Після цієї заяви міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з CCC+ до CCC з негативним прогнозом.

Андрій Водяний
МВФєврооблігаціїдержборгГевін Грей
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