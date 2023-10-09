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Україна розпочала консультації з інвесторами щодо реструктуризації $20 млрд держборгу – Reuters

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09.10.2023, 17:28
Україна розпочала консультації з інвесторами щодо реструктуризації $20 млрд держборгу – Reuters - Фото
Фото: пресслужба НБУ

Україна раніше запланованого терміну розпочала попередні консультації з іноземними власниками облігацій щодо реструктуризації виплат на $20 млрд. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на свої джерела.

Консультації ведуться вже кілька тижнів, їх координує Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом, уточнюють в агентстві.

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Поточні консультації мають неофіційний характер. Переговори з власниками облігацій мали розпочатися на початку наступного року, але Україна прагне домовитися про реструктуризацію якнайшвидше, щоб залучати нове фінансування, пояснюють в агентстві.

Україні дозволили відстрочити виплату боргу до 2027 року за рішенням Групи кредиторів, до якої входять усі держави G7. Ця відстрочка є актуальною на період дії програми МВФ, яка завершується у 2027 році.

Минулого тижня глава місії МВФ Гевін Грей заявив у Києві, що Фонд готовий допомогти Україні підготуватися до реструктуризації держборгу.

У рамках чотирирічної кредитної програми МВФ на суму $15,6 млрд Фонд передбачав, що Україна має провести реструктуризацію держборгу, але не вказав терміни.

Передбачається, що у рамках реструктуризації Україна випустить нові облігації.

Інвестори готові погодитися на пропозиції України, але хочуть додаткових гарантій від країн-партнерів з огляду на ризики війни, зазначають в агентстві.

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Роман Бриль
МВФєвробондидержборгреструктуризація боргу
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