МВФ установил для Украины четыре дополнительных требования: список
Министерство финансов в пятницу, 7 июля, опубликовало обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом в рамках первого пересмотра кредитной программы. В нем сообщается, что Украина взяла на себя обязательства по четырем дополнительным требованиям.
→ должны вступить в силу статьи Бюджетного кодекса, позволяющие подготовку среднесрочного бюджетного планирования, разработку долговой стратегии, а также ограничение рисков по государственным гарантиям;
→ нужно разработать концептуальную записку по программе "5-7-9" с предложениями оставить ее только для малых и средних компаний;
До конца октября:
→ Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба должны разработать план действий с мерами, которые будут интегрированы в общую Национальную стратегию доходов;
→ государство должно провести отбор и назначить наблюдательный совет для Оператора газотранспортной системы Украины.
Требование по возвращению довоенного налогового режима (законопроект №8401) Украине разрешили отложить на месяц – до 1 августа.
Остальные 13 требований остались без изменений.
Еще пять маяков Украина уже выполнила.
- В марте 2023 года Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования, а в начале апреля – первый транш в размере $2,7 млрд. Еще один транш на $900 млн Совет директоров МВФ согласовал в конце июня.
- Первоначально условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в течение ближайших 15 месяцев. После первого просмотра их количество увеличилось до 23.
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