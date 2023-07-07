МВФ установил для Украины четыре дополнительных требования: список

Министерство финансов в пятницу, 7 июля, опубликовало обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом в рамках первого пересмотра кредитной программы. В нем сообщается, что Украина взяла на себя обязательства по четырем дополнительным требованиям.

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До конца сентября:



→ должны вступить в силу статьи Бюджетного кодекса, позволяющие подготовку среднесрочного бюджетного планирования, разработку долговой стратегии, а также ограничение рисков по государственным гарантиям;

→ нужно разработать концептуальную записку по программе "5-7-9" с предложениями оставить ее только для малых и средних компаний;

До конца октября:

→ Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба должны разработать план действий с мерами, которые будут интегрированы в общую Национальную стратегию доходов;

→ государство должно провести отбор и назначить наблюдательный совет для Оператора газотранспортной системы Украины.

Требование по возвращению довоенного налогового режима (законопроект №8401) Украине разрешили отложить на месяц – до 1 августа.

Остальные 13 требований остались без изменений.

Еще пять маяков Украина уже выполнила.