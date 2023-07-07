UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МВФ установил для Украины четыре дополнительных требования: список

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 17:39
МВФ установил для Украины четыре дополнительных требования: список - Фото
Фото: EPA

Министерство финансов в пятницу, 7 июля, опубликовало обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом в рамках первого пересмотра кредитной программы. В нем сообщается, что Украина взяла на себя обязательства по четырем дополнительным требованиям.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
До конца сентября:

→ должны вступить в силу статьи Бюджетного кодекса, позволяющие подготовку среднесрочного бюджетного планирования, разработку долговой стратегии, а также ограничение рисков по государственным гарантиям;
→ нужно разработать концептуальную записку по программе "5-7-9" с предложениями оставить ее только для малых и средних компаний;

До конца октября:

→ Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба должны разработать план действий с мерами, которые будут интегрированы в общую Национальную стратегию доходов;
→ государство должно провести отбор и назначить наблюдательный совет для Оператора газотранспортной системы Украины.

Требование по возвращению довоенного налогового режима (законопроект №8401) Украине разрешили отложить на месяц – до 1 августа.

Остальные 13 требований остались без изменений.

Еще пять маяков Украина уже выполнила.

Андрей Водяный
МВФналогиМинфинфинансовая помощьБюджетный кодекс5-7-9ОГТСУ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 