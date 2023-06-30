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МВФ согласился отложить на месяц "маяк" по налогам

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 10:08
МВФ согласился отложить на месяц
Фото: EPA

Международный валютный фонд позволил Украине отсрочить один из "маяков" – принятие законопроекта об отмене военных льгот для бизнеса. Об этом на брифинге в Вашингтоне сказал глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей, пишет Укринформ.

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По его словам, законопроект №8401 нужно принять в целом до конца июля.

Этот "маяк" пока стал самым сложным для Украины. По договоренности с МВФ государство должно было с 1 июля вернуть довоенный налоговый режим.

Соответствующий законопроект предусматривает отмену налогового режима со ставкой 2% для ФОП, возвращение налоговых проверок для бизнеса и штрафов за неиспользование РРО (кассовых аппаратов). Эти нормы вызвали сопротивление среди депутатов, и законопроект пока удалось принять только в первом чтении.

Заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил 29 июня, что в парламенте предварительно договорились о компромиссе: 2% ФОП отменят с 1 августа, проверки вернут только для отдельных категорий компаний (производство/реализация подакцизной продукции, игорный бизнес, финансовые и платежные услуги), а штрафы по РРО заработают с 1 октября.

Другие "маяки" МВФ

По словам Гэвина Грея, до конца июля Верховная Рада должна проголосовать за возобновление электронного декларирования доходов для чиновников (как и было предусмотрено программой изначально).

В конце сентября программой определен "маяк" о возвращении "пожизненного" финансового мониторинга политически значимых лиц вместо трехлетнего, но с введением рискоориентированного подхода в соответствии со стандартами FATF.

МВФ также ожидает, что в декабре в Украине будет принято структурное базовое законодательство, которое должно ужесточить институционную автономность Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Это все важные реформы", – подчеркнул представитель фонда.

Андрей Водяный
верховная радаМВФналогиГэвин Грей
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