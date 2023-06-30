МВФ погодився відкласти на місяць "маяк" щодо податків

Міжнародний валютний фонд дозволив Україні відтермінувати один з "маяків" – ухвалення законопроєкту про скасування воєнних пільг для бізнесу. Про це на брифінгу в Вашингтоні сказав голова місії МВФ в Україні Гевін Грей, пише Укрінформ.

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За його словами, законопроєкт №8401 потрібно ухвалити в цілому до кінця липня.

Цей "маяк" поки що став найскладнішим для України. За домовленістю з МВФ держава повинна була з 1 липня повернути довоєнний податковий режим.

Відповідний законопроєкт передбачає скасування податкового режиму зі ставкою 2% для ФОПів, повернення податкових перевірок для бізнесу та штрафів за невикористання РРО (касових апаратів). Ці норми викликали спротив серед депутатів, і законопроєкт поки що вдалося ухвалити тільки в першому читанні.

Заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк повідомив 29 червня, що у парламенті попередньо домовилися про компроміс: 2% ФОП скасують з 1 серпня, перевірки повернуть тільки для окремих категорій компаній (виробництво/реалізація підакцизної продукції, гральний бізнес, фінансові й платіжні послуги), а штрафи за РРО запрацюють з 1 жовтня.

Інші "маяки" МВФ

За словами Гевіна Грея, до кінця липня Верховна Рада повинна проголосувати за відновлення електронного декларування доходів для чиновників (як і було передбачено програмою з самого початку).

Наприкінці вересня програмою визначений "маяк" щодо повернення "довічного" фінансового моніторингу політично значущих осіб замість трирічного, але з запровадженням ризикоорієнтованого підходу відповідно до стандартів FATF.

МВФ також очікує, що в грудні в Україні буде прийняте структурне базове законодавство, яке має посилити інституційну автономність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Це все важливі реформи",- наголосив представник фонду.