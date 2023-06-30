МВФ погодився відкласти на місяць "маяк" щодо податків
Міжнародний валютний фонд дозволив Україні відтермінувати один з "маяків" – ухвалення законопроєкту про скасування воєнних пільг для бізнесу. Про це на брифінгу в Вашингтоні сказав голова місії МВФ в Україні Гевін Грей, пише Укрінформ.
За його словами, законопроєкт №8401 потрібно ухвалити в цілому до кінця липня.
Цей "маяк" поки що став найскладнішим для України. За домовленістю з МВФ держава повинна була з 1 липня повернути довоєнний податковий режим.
Відповідний законопроєкт передбачає скасування податкового режиму зі ставкою 2% для ФОПів, повернення податкових перевірок для бізнесу та штрафів за невикористання РРО (касових апаратів). Ці норми викликали спротив серед депутатів, і законопроєкт поки що вдалося ухвалити тільки в першому читанні.
Заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк повідомив 29 червня, що у парламенті попередньо домовилися про компроміс: 2% ФОП скасують з 1 серпня, перевірки повернуть тільки для окремих категорій компаній (виробництво/реалізація підакцизної продукції, гральний бізнес, фінансові й платіжні послуги), а штрафи за РРО запрацюють з 1 жовтня.
Інші "маяки" МВФ
За словами Гевіна Грея, до кінця липня Верховна Рада повинна проголосувати за відновлення електронного декларування доходів для чиновників (як і було передбачено програмою з самого початку).
Наприкінці вересня програмою визначений "маяк" щодо повернення "довічного" фінансового моніторингу політично значущих осіб замість трирічного, але з запровадженням ризикоорієнтованого підходу відповідно до стандартів FATF.
МВФ також очікує, що в грудні в Україні буде прийняте структурне базове законодавство, яке має посилити інституційну автономність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Це все важливі реформи",- наголосив представник фонду.
- У березні 2023 року Україна отримала від МВФ нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування, а на початку квітня – перший транш розміром $2,7 млрд. Ще один транш на $900 млн Рада директорів МВФ погодила наприкінці червня.
- Умови нової кредитної програми містять 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців.
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