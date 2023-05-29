Рада проголосувала за повернення довоєнного податкового режиму з 1 липня: перше читання

Верховна Рада у понеділок, 29 травня, проголосувала у першому читанні за повернення довоєнного податкового режиму з 1 липня. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

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Законопроєкт №8401, який підтримали 227 депутатів, передбачає:

→ скасування спеціального режиму єдиного податку зі ставкою 2% від суми доходу;

→ скасування права на звільнення ФОП першої та другої груп від сплати єдиного податку;

→ відновлення документальних перевірок бізнесу;

→ відновлення штрафів за порушення податкового законодавства і порядку використання касових апаратів (РРО/ПРРО);

→ відновлення перебігу строків, визначених податковим законодавством.

За оцінкою Міністерства фінансів, ухвалення законопроєкту дозволить збільшити податкові надходження держави на 10 млрд грн.

"Законопроєкт не передбачає підвищення податків та не вводить нові ставки податків. Норми направлено насамперед, на повернення податкового законодавства до довоєнного стану. З 1 липня 2023 року обмежується дія окремих норм Кодексу, запроваджених на період до припинення або скасування воєнного стану на території України", – прокоментував рішення парламенту міністр Сергій Марченко.

Повернення довоєнних податків – одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом.