RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Рада проголосувала за повернення довоєнного податкового режиму з 1 липня: перше читання

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 15:22
Рада проголосувала за повернення довоєнного податкового режиму з 1 липня: перше читання - Фото
Фото: Верховна Рада

Верховна Рада у понеділок, 29 травня, проголосувала у першому читанні за повернення довоєнного податкового режиму з 1 липня. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Законопроєкт №8401, який підтримали 227 депутатів, передбачає:

→ скасування спеціального режиму єдиного податку зі ставкою 2% від суми доходу;
→ скасування права на звільнення ФОП першої та другої груп від сплати єдиного податку;
→ відновлення документальних перевірок бізнесу;
→ відновлення штрафів за порушення податкового законодавства і порядку використання касових апаратів (РРО/ПРРО);
→ відновлення перебігу строків, визначених податковим законодавством.

За оцінкою Міністерства фінансів, ухвалення законопроєкту дозволить збільшити податкові надходження держави на 10 млрд грн.

"Законопроєкт не передбачає підвищення податків та не вводить нові ставки податків. Норми направлено насамперед, на повернення податкового законодавства до довоєнного стану. З 1 липня 2023 року обмежується дія окремих норм Кодексу, запроваджених на період до припинення або скасування воєнного стану на території України", – прокоментував рішення парламенту міністр Сергій Марченко.

Повернення довоєнних податків – одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

  • З 1 травня закінчилась дія податкових пільг на ввезення генераторів та Starlink, які Верховна Рада запровадила наприкінці минулого року.
  • У МВФ заявили, що відновлення України в її руках і для цього треба збільшувати власні доходи.
Андрій Водяний
Сергій МарченкоВерховна РадаподаткиМінфін
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 