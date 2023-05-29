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Рада проголосовала за возвращение довоенного налогового режима с 1 июля: первое чтение

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29.05.2023, 15:22
Рада проголосовала за возвращение довоенного налогового режима с 1 июля: первое чтение - Фото
Фото: Верховная Рада

Верховная Рада в понедельник, 29 мая, проголосовала в первом чтении за возвращение довоенного налогового режима с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Законопроект предусматривает:

→ отмену специального режима единого налога со ставкой 2% от суммы дохода;
→ отмену права на освобождение ФОП первой и второй групп от уплаты единого налога;
→ возобновление документальных проверок бизнеса;
→ возобновление штрафов за нарушение налогового законодательства и порядка использования кассовых аппаратов (РРО/ПРРО);
→ возобновление течения сроков, определенных налоговым законодательством.

По оценке Министерства финансов, принятие законопроекта позволит увеличить налоговые поступления государства на 10 млрд грн.

"Законопроект не предусматривает повышение налогов и не вводит новые ставки налогов. Нормы направлены прежде всего на возврат налогового законодательства в довоенное состояние. С 1 июля 2023 года ограничивается действие отдельных норм Кодекса, введенных на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины", – прокомментировал решение парламента министр Сергей Марченко.

Возврат довоенных налогов – одно из обязательств Украины в рамках меморандума с Международным валютным фондом.

  • С 1 мая закончилось действие налоговых льгот на ввоз генераторов и Starlink, которые Верховная Рада ввела в конце прошлого года.
  • В МВФ заявили, что восстановление Украины в ее руках и для этого нужно увеличивать собственные доходы.
Андрей Водяный
верховная раданалогиМинфинсергей марченко
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