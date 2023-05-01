В МВФ заявили, что восстановление Украины в ее руках: нужно увеличивать собственные доходы

Послевоенное восстановление Украины потребует огромных финансовых ресурсов, и международное сообщество готово помочь. Однако Украина также должна взять на себя свою часть бремени, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграм Степанян в интервью Интерфакс-Украина.

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Он пояснил, что речь идет об увеличении внутренних поступлений для финансирования социальных и инфраструктурных нужд.

"Для послевоенной Украины это будет основным условием устойчивого и длительного экономического роста", – сказал Степанян.

"Из этого логично возникает, что меры, которые уменьшают налоговые поступления или разрушают имеющуюся налоговую базу, ограничивают способность Украины достигать целей реконструкции и развития, что негативно влияет на долгосрочный экономический рост", – добавил он.

Представитель МВФ напомнил, что Национальная стратегия доходов (НСД), о разработке которой в 2023 году говорится в программе, будет предусматривать пять основных шагов. Речь идет о повышении уровня предоставления налоговых и таможенных услуг, пересмотре упрощенной системы налогообложения и согласовании законодательства о НДС и акцизных сборах с законодательством ЕС.

Кроме того, НДС предусматривает усиление антикоррупционных мер и процедур управления для устранения рисков неблагочестия и налоговых реформ для послевоенной реконструкции и инвестиций.

С начала полномасштабного вторжения Украина из собственных доходов обеспечивает лишь около половины расходов государственного бюджета. Вторая половина финансируется за счет внешней грантовой и кредитной помощи.

В марте Украина и МВФ договорились о новой четырехлетней кредитной программе расширенного финансирования.

Принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы – один из 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить для получения на $15,6 млрд от МВФ.

Віра Касіян

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