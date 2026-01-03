Украина в десять раз увеличила объем иностранного финансирования ОПК за год – до $6,1 млрд

В 2025 году украинская оборонная отрасль достигла производственных возможностей на уровне $35 млрд

Фото: Минобороны

Украинский обронно-промышленный комплекс в 2025 году получил $6,1 млрд иностранного финансирования. В 2024 году эта сумма составляла около $600 млн, сообщило Министерство обороны.

Средства в украинскую оборонную отрасль поступили благодаря "датской модели", прямым закупкам государств-партнеров, а также сверхприбылям от замороженных российских активов.

"Благодарны всем нашим партнерам за поддержку украинской обороноспособности и развитие нашего ОПК – ведь это вклад в укрепление безопасности всей Европы", – сказал министр обороны Денис Шмыгаль.

Украинский ОПК стабильно растет с 2022 года и уже в 2025 году достиг производственных возможностей на уровне $35 млрд, отметили в Минобороны. Для их полноценного использования Украина привлекает финансирование через программы Евросоюза и отдельные инициативы государств-партнеров.

К взносам в украинскую отрасль в прошлом году присоединились Великобритания, Дания, Литва, Канада, Исландия, Ирландия, Нидерланды, Германия, Норвегия, США и Швеция.

Почти $1,8 млрд было направлено на производство украинского вооружения в рамках "датской модели", введенной в 2024 году.

Более $4,3 млрд Украина привлекла благодаря прямым закупкам государств-партнеров у отечественных производителей для нужд Сил безопасности и обороны. Из этой суммы почти $900 млн было направлено на обеспечение подразделений в рамках проекта "Линия дронов".

Весомую долю финансирования в 2025 году составляли средства из доходов от замороженных российских активов. В целом украинский ОПК получил более $1,1 млрд за счет этого механизма.

Кроме того, Украина подала собственные проекты в оборонно-промышленном комплексе в рамках механизма SAFE. Общие ожидания финансирования этих проектов – $5 млрд.

"Совместные проекты с европейскими партнерами – это реальные шаги к интеграции украинской оборонной отрасли в европейскую экосистему", – отметил Шмыгаль.