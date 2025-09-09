ЕС распределил 150 млрд евро оборонных кредитов SAFE между 19 странами: список
Европейская комиссия распределила 150 миллиардов в рамках новой программы помощи по безопасности SAFE (Security Action for Europe) среди 19 стран-членов Евросоюза. Наибольшие суммы получат Польша, Румыния, а также Франция и Венгрия, сообщается на сайте ЕК.
Программа SAFE создана в ответ на российскую агрессию против Украины и необходимость усиления европейской обороны.
Она будет предоставлять государствам-членам долгосрочные кредиты по низким ставкам для закупки оборонного оборудования.
За кредиты SAFE можно закупать широкий спектр продукции: от боеприпасов и ракет до систем искусственного интеллекта. В перечень входят артиллерийские системы с высокоточными возможностями, системы противовоздушной обороны, дроны различных классов и пр.
Программа предусматривает 10-летний льготный период погашения кредита и возможность заключения двусторонних соглашений с третьими странами для расширения круга участников.
Список стран ЕС, которые получат кредиты по программе SAFE:
- Польша – 43,73 млрд евро
- Румыния – 16,68 млрд евро
- Франция – 16,22 млрд евро
- Венгрия – 16,22 млрд евро
- Италия – 14,90 млрд евро
- Бельгия – 8,34 млрд евро
- Литва – 6,38 млрд евро
- Португалия – 5,84 млрд евро
- Латвия – 5,68 млрд евро
- Болгария – 3,26 млрд евро
- Эстония – 2,66 млрд евро
- Словакия – 2,32 млрд евро
- Чехия – 2,06 млрд евро
- Хорватия – 1,70 млрд евро
- Кипр – 1,18 млрд евро
- Финляндия – 1,00 млрд евро
- Испания – 1,00 млрд евро
- Греция – 0,79 млрд евро
- Дания – 0,05 млрд евро
Украина занимает важное место в программе, хотя и не может получать прямые кредиты.
Она может участвовать в совместных закупках, а украинские предприятия приравнены к европейским оборонным подрядчикам. Допускаются закупки "с Украиной, в Украине и для Украины".
До 30 ноября 2025 года заинтересованные страны должны подать официальные заявки с планами инвестиций. Первые кредиты ожидаются в начале 2026 года.
- Украина надеется, что программа перевооружения Евросоюза уже с начала 2026 года будет перекрывать недостаток внутренних финансов для украинских производителей.
