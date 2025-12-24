Реструктуризация госдолга. Украина успешно обменяла ВВП-варранты и аннулировала их

Министерство финансов объявило о выводе из обращения инструмента, который представлял серьезный фискальный риск для Украины

Министр финансов Сергей Марченко (Фото: Facebook-страница чиновника)

Украина успешно завершила реструктуризацию государственных деривативов, привязанных к ВВП (так называемых ВВП-варрантов), сообщило в среду Министерство финансов.

По условиям сделки, ВВП-варранты на сумму $2,64 миллиарда были обменены на новые облигации серии C с погашением в 2032 году на общую сумму $3,50 миллиарда, а также на облигации серии B с погашением в 2030 и 2034 годах на сумму $16,9 миллиона каждой серии.

После обмена все ВВП-варранты были аннулированы.

Операция по обмену деривативов, привязанных к темпам роста экономики, на обычные облигации устраняет значительный риск для государственных финансов Украины. По оценкам Министерства финансов, без этой реструктуризации выплаты по ВВП-варрантам в 2025–2041 годах могли бы составить от $6 миллиардов до $20 миллиардов в зависимости от темпов экономического роста.

"Эта реструктуризация позволит Украине сэкономить миллиарды долларов потенциальных выплат в период послевоенного восстановления. Конвертация ВВП-варрантов в стандартные долговые инструменты с механизмом агрегирования обеспечивает прогнозируемость и уменьшает долгосрочную волатильность государственных финансов. Мы выводим из обращения токсичный инструмент, который представлял серьезный фискальный риск для Украины и мог поставить под угрозу наше обновление и восстановление", – сказал на прошлой неделе министр финансов Сергей Марченко.