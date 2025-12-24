Реструктуризация госдолга. Украина успешно обменяла ВВП-варранты и аннулировала их
Украина успешно завершила реструктуризацию государственных деривативов, привязанных к ВВП (так называемых ВВП-варрантов), сообщило в среду Министерство финансов.
По условиям сделки, ВВП-варранты на сумму $2,64 миллиарда были обменены на новые облигации серии C с погашением в 2032 году на общую сумму $3,50 миллиарда, а также на облигации серии B с погашением в 2030 и 2034 годах на сумму $16,9 миллиона каждой серии.
После обмена все ВВП-варранты были аннулированы.
Операция по обмену деривативов, привязанных к темпам роста экономики, на обычные облигации устраняет значительный риск для государственных финансов Украины. По оценкам Министерства финансов, без этой реструктуризации выплаты по ВВП-варрантам в 2025–2041 годах могли бы составить от $6 миллиардов до $20 миллиардов в зависимости от темпов экономического роста.
"Эта реструктуризация позволит Украине сэкономить миллиарды долларов потенциальных выплат в период послевоенного восстановления. Конвертация ВВП-варрантов в стандартные долговые инструменты с механизмом агрегирования обеспечивает прогнозируемость и уменьшает долгосрочную волатильность государственных финансов. Мы выводим из обращения токсичный инструмент, который представлял серьезный фискальный риск для Украины и мог поставить под угрозу наше обновление и восстановление", – сказал на прошлой неделе министр финансов Сергей Марченко.
- Кроме ВВП-варрантов на сумму $2,6 млрд, Украине еще нужно завершить реструктуризацию гарантированных государством евробондов Укрэнерго на $825 млн (предварительное соглашение достигнуто в апреле, но завершение отложено до начала 2026 года) и внешнего коммерческого займа Cargill на $0,7 млрд.
- Основную реструктуризацию внешнего коммерческого долга на сумму $20,5 млрд (78% коммерческого внешнего долга) Украина завершила в сентябре 2024 года.
- Благодаря этим реструктуризациям Украине удалось выйти из состояния "ограниченного дефолта", по классификации Fitch.
