Реструктуризація держборгу. Україна успішно обміняла ВВП-варанти й анулювала їх

Міністерство фінансів оголосило про виведення з обігу інструменту, який становив серйозний фіскальний ризик для України

Міністр фінансів Сергій Марченко (Фото: Facebook-сторінка чиновника)

Україна успішно завершила реструктуризацію державних деривативів, прив'язаних до ВВП (так званих ВВП-варантів), повідомило в середу Міністерство фінансів.

За умовами операції, ВВП-варанти на суму $2,64 мільярда були обміняні на нові облігації серії C з погашенням у 2032 році на загальну суму $3,50 мільярда, а також на облігації серії B з погашенням у 2030 та 2034 роках на суму $16,9 мільйона кожної серії.

Після обміну усі ВВП-варанти були анульовані.

Операція з обміну деривативів, прив'язаних до темпів зростання економіки, на звичайні облігації усуває значний ризик для державних фінансів України. За оцінками Міністерства фінансів, без цієї реструктуризації виплати за ВВП-варантами у 2025–2041 роках могли б сягнути від $6 мільярдів до $20 мільярдів залежно від темпів економічного зростання.

"Ця реструктуризація дозволить Україні заощадити мільярди доларів потенційних виплат у період післявоєнного відновлення. Конвертація ВВП-варантів у стандартні боргові інструменти з механізмом агрегування забезпечує прогнозованість та зменшує довгострокову волатильність державних фінансів. Ми виводимо з обігу токсичний інструмент, який становив серйозний фіскальний ризик для України та міг поставити під загрозу наше відновлення й відбудову", – сказав минулого тижня міністр фінансів Сергій Марченко.