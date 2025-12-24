Реструктуризація держборгу. Україна успішно обміняла ВВП-варанти й анулювала їх
Україна успішно завершила реструктуризацію державних деривативів, прив'язаних до ВВП (так званих ВВП-варантів), повідомило в середу Міністерство фінансів.
За умовами операції, ВВП-варанти на суму $2,64 мільярда були обміняні на нові облігації серії C з погашенням у 2032 році на загальну суму $3,50 мільярда, а також на облігації серії B з погашенням у 2030 та 2034 роках на суму $16,9 мільйона кожної серії.
Після обміну усі ВВП-варанти були анульовані.
Операція з обміну деривативів, прив'язаних до темпів зростання економіки, на звичайні облігації усуває значний ризик для державних фінансів України. За оцінками Міністерства фінансів, без цієї реструктуризації виплати за ВВП-варантами у 2025–2041 роках могли б сягнути від $6 мільярдів до $20 мільярдів залежно від темпів економічного зростання.
"Ця реструктуризація дозволить Україні заощадити мільярди доларів потенційних виплат у період післявоєнного відновлення. Конвертація ВВП-варантів у стандартні боргові інструменти з механізмом агрегування забезпечує прогнозованість та зменшує довгострокову волатильність державних фінансів. Ми виводимо з обігу токсичний інструмент, який становив серйозний фіскальний ризик для України та міг поставити під загрозу наше відновлення й відбудову", – сказав минулого тижня міністр фінансів Сергій Марченко.
- Окрім ВВП-варантів на суму $2,6 млрд, Україні ще потрібно завершити реструктуризацію гарантованих державою євробондів Укренерго на $825 млн (попередня угода досягнута у квітні, але завершення відкладено до початку 2026 року) і зовнішньої комерційної позики Cargill на $0,7 млрд.
- Основну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу на суму $20,5 млрд (78% комерційного зовнішнього боргу) Україна завершила у вересні 2024 року.
- Завдяки цим реструктуризаціям Україні вдалося вийти зі стану "обмеженого дефолту", за класифікацією Fitch.
Коментарі (0)