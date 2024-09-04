Україна завершила реструктуризацію єврооблігацій на $20,5 млрд

Фото: пресслужба НБУ

Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за 13 серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Власники єврооблігацій України проголосували за їхню реструктуризацію наприкінці серпня.

Процес реструктуризації включав обмін тринадцяти серій державних єврооблігацій та однієї серії гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору на суму близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд з урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд.

Внаслідок цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд. Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди та зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60% (за умови ставки дисконтування 14%).

Це одне із найбільших списань боргу у нещодавніх реструктуризаціях суверенного боргу України.

Боргові виплати зменшуються на 93%, що призведе до економії $11,4 млрд протягом наступних трьох років. Крім того, витрати на обслуговування та погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що дозволить заощадити загалом $22,8 млрд.

"Таким чином критичні ресурси будуть спрямовані на безпеку та оборону", – прокоментував Юрій Буца, урядовий уповноважений із питань управління державним боргом.

Угода відповідає цілям програми МВФ щодо стійкості боргу та була схвалена Групою кредиторів України. Реструктуризація була виконана у співпраці з White & Case як юридичними радниками та Rothschild & Co як фінансовими радниками Міністерства фінансів України.