S&P тимчасово погіршило рейтинг України до обмеженого дефолту
Рейтингове агентство S&P Global Ratings у п'ятницю, 2 серпня, погіршило кредитний рейтинг України у зв'язку з переговорами про реструктуризацію єврооблігацій та мораторієм на виплату відсотків. Про це повідомляється на сайті агентства.
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1 серпня Кабінет міністрів скористався законом, який дозволяє йому тимчасово призупинити виплати за державним боргом на період переговорів про реструктуризацію, й не виплатив купонний платіж у розмірі $34 млн за єврооблігаціями з погашенням у 2026 році.
За шкалою S&P, рейтинг України знизили з 'CC' до рівня 'SD' (selective default), а євробондів-2026 – на рівні 'D'.
"Ми очікуємо підвищення довгострокового рейтингу України в іноземній валюті після того, як вона завершить планований обмін боргу", – йдеться в повідомленні. Реструктуризація єврооблігацій передбачає списання 37% основної суми, зменшення відсотків та продовження термінів погашення.
У 2022 році, коли Україна домовлялася про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, S&P утримувало рейтинг України 'SD' протягом одного тижня.
S&P Global Ratings вказало, що реструктуризація боргу відбувається на тлі значного економічного, зовнішнього та фіскального тиску, спричиненого російською військовою агресією. Агентство вважає, що економіка України не відновиться до довоєнного рівня в межах прогнозного періоду до 2027 року.
- 17 червня стало відомо, що Україна запропонувала кредиторам списати від 25% до 60% євробондів. Пізніше сторони зійшлися на списанні 37%.
- За офіційним зовнішнім боргом уже діє мораторій на виплати до 2027 року, тоді як пауза у виплатах за євробондами спливала в серпні 2024 року.
- Через підготовку України до реструктуризації єврооблігацій на суму $23,4 млрд Fitch Ratings погіршило кредитний рейтинг України з 'CC' (дуже високий кредитний ризик) до 'C' (близький дефолт).