108 млрд грн – таку суму вклали українці в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Загалом інвесторами в такі цінні папери стали 200 000 фізосіб. З початку повномасштабної війни їх кількість зросла майже вдесятеро.

З 2022 року ОВДП із незрозумілого фінансового терміну перетворилися на інструмент, який реально конкурує з депозитами та стає точкою входу в інвестування. Роз’яснюємо, які в Україні види ОВДП та скільки можна заробити.



