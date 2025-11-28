Особисті фінанси
Заробити на державі: як працюють ОВДП, які вибрати та як розрахувати реальну дохідність
Ірина Колеснік
Кореспондентка LIGA.net, розділ "Фінанси"
Реєструйся і слухай
108 млрд грн – таку суму вклали українці в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Загалом інвесторами в такі цінні папери стали 200 000 фізосіб. З початку повномасштабної війни їх кількість зросла майже вдесятеро.
З 2022 року ОВДП із незрозумілого фінансового терміну перетворилися на інструмент, який реально конкурує з депозитами та стає точкою входу в інвестування. Роз’яснюємо, які в Україні види ОВДП та скільки можна заробити.
Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Коментарі (0)