108 миллиардов гривен – такую сумму украинцы вложили в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Всего инвесторами в такие ценные бумаги стали 200 000 физических лиц. С начала полномасштабной войны их количество возросло почти в десять раз.

С 2022 года государственные облигации Украины, ранее непонятный финансовый инструмент, превратились в реальную альтернативу депозитам и стали точкой входа в инвестирование. Объясняем, какие виды ОВГЗ существуют в Украине и сколько на них можно заработать.



