У Бельгії нова причина блокувати 140 млрд євро для України: посилається на "мирний план"

Де Вевер запропонував надати Україні 45 млрд євро на один рік шляхом спільних запозичень

Барт де Вевер (Фото – Olivier Matthys / EPA)

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив Європейській комісії, що погодження репараційного кредиту для України з використанням заморожених російських активів може завадити підписанню мирної угоди між Україною й Росією. Про це йдеться в його листі, на який посилаються Financial Times і Reuters.

"Поспішне просування запропонованої схеми "репараційної позики" матиме побічний ефект: ми як ЄС фактично перешкоджатимемо досягненню можливої мирної угоди", – сказав він керівництву ЄС.

У своєму листі він описує запропоновану Євросоюзом позику як "фундаментально хибну" і повторює аргументи, які бельгійський депозитарій Euroclear навів у власному окремому листі до Урсули фон дер Ляєн.

Вони стверджують, що уряди Євросоюзу зіткнуться з вищими витратами на залучення боргу через цю позику, що вона сприйматиметься за межами ЄС як "конфіскація", а також що вона може відлякати інвесторів від інвестування у європейський суверенний борг.

Замість цього де Вевер пропонує скористатися можливостями запозичень у межах спільного бюджету, щоб надати Україні 45 млрд євро – суму, яка, за оцінками Єврокомісії, покриє її фінансові потреби у 2026 році.

"Такий варіант, якщо врахувати всі ризики, насправді обійдеться дешевше, ніж інші, зокрема й опція репараційної позики", – написав він у листі.

"Коли ми говоримо про готовність ризикувати власною шкурою, маємо розуміти: йдеться саме про нашу шкуру. Говорити легко, але допомога Україні, на жаль, буде дорогою", – додав він.