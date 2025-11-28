У Бельгії нова причина блокувати 140 млрд євро для України: посилається на "мирний план"
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив Європейській комісії, що погодження репараційного кредиту для України з використанням заморожених російських активів може завадити підписанню мирної угоди між Україною й Росією. Про це йдеться в його листі, на який посилаються Financial Times і Reuters.
"Поспішне просування запропонованої схеми "репараційної позики" матиме побічний ефект: ми як ЄС фактично перешкоджатимемо досягненню можливої мирної угоди", – сказав він керівництву ЄС.
У своєму листі він описує запропоновану Євросоюзом позику як "фундаментально хибну" і повторює аргументи, які бельгійський депозитарій Euroclear навів у власному окремому листі до Урсули фон дер Ляєн.
Вони стверджують, що уряди Євросоюзу зіткнуться з вищими витратами на залучення боргу через цю позику, що вона сприйматиметься за межами ЄС як "конфіскація", а також що вона може відлякати інвесторів від інвестування у європейський суверенний борг.
Замість цього де Вевер пропонує скористатися можливостями запозичень у межах спільного бюджету, щоб надати Україні 45 млрд євро – суму, яка, за оцінками Єврокомісії, покриє її фінансові потреби у 2026 році.
"Такий варіант, якщо врахувати всі ризики, насправді обійдеться дешевше, ніж інші, зокрема й опція репараційної позики", – написав він у листі.
"Коли ми говоримо про готовність ризикувати власною шкурою, маємо розуміти: йдеться саме про нашу шкуру. Говорити легко, але допомога Україні, на жаль, буде дорогою", – додав він.
- Ідею "репараційної позики" в розмірі до 140 млрд євро, що базується на грошових залишках російських заморожених активів, висунули 10 вересня.
- Завдяки "репараційному кредиту" Україна могла б отримувати 45 млрд євро щороку протягом наступних трьох років – з 2026-го до 2028-го.
- 23 жовтня ЄС відклав рішення щодо "репараційного кредиту" до грудня.
- Від цього рішення залежить ухвалення нової кредитної програми між Україною та МВФ.
