Bloomberg: економісти почали радити Росії закінчувати війну

Війна дедалі більше впливає на повсякденне життя росіян: від атак дронів до скорочення витрат на продукти

Російські та міжнародні економісти дедалі частіше заявляють, що Росії варто припинити війну проти України через зростання економічних проблем. Від постійних атак безпілотників до економічних труднощів – наслідки конфлікту стають дедалі відчутнішими. Про це повідомляє Bloomberg.

У глибині Росії, включно з Москвою, почали відчувати економічні наслідки. Від домогосподарств, які скорочують витрати на продукти харчування, до сталеливарних, гірничодобувних та енергетичних компаній.

"Ціни зараз зростають швидше, ніж заробітна плата", – сказала 27-річна Олена, менеджерка івент-компанії з Московської області в коментарі виданню.

Це відрізняється від попереднього етапу війни, коли зростання ВВП забезпечували інвестиції, пов’язані з оборонною сферою. Тоді це дало майже 20% підвищення заробітних плат у 2024 році та підсилило споживчий попит, водночас посилюючи інфляційний тиск.

За відсутності угоди про припинення вогню постачання російського палива у першій половині листопада скоротилися до найнижчого рівня з початку вторгнення в Україну.

"Імунітет російської економіки сильно ослаблений. Системна криза може не статися у 2026 році, але стабільне погіршення економічних умов продовжиться", – заявив Олег Буклемішев, керівник Центру досліджень економічної політики Московського державного університету імені Ломоносова.

Наслідки посилюються саме тоді, коли США чинять тиск для обмеження надходжень доходів від нафти та газу до Москви. Адміністрація Трампа активізувала дії, спрямовані на досягнення припинення вогню.

"Виходячи із загальних економічних показників, в інтересах Росії було б зупинити війну зараз. Однак, щоб бажати припинити війну, потрібно побачити край прірви. Росія ще не досягла її", – зазначив Олександр Габуєв, директор Центру Карнегі щодо Росії та Євразії в Берліні.