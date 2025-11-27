Bloomberg: экономисты начали советовать России закончить войну

Война все сильнее влияет на повседневную жизнь россиян: от атак дронов до сокращения расходов на продукты

Фото: EPA

Российские и международные экономисты все чаще заявляют, что России следует прекратить войну против Украины из-за растущих экономических проблем. От постоянных атак беспилотников до экономических трудностей – последствия конфликта становятся все более ощутимыми. Об этом сообщает Bloomberg.

В глубине России, включая Москву, начали ощущаться экономические последствия. От домохозяйств, сокращающих расходы на продукты питания, до металлургических, горнодобывающих и энергетических компаний.

"Цены сейчас растут быстрее, чем зарплаты", – сказала 27-летняя Елена, менеджер ивент-компании из Московской области, в комментарии изданию.

Это отличается от предыдущего этапа войны, когда рост ВВП обеспечивали инвестиции, связанные с оборонной сферой. Тогда это привело к почти 20%-ному росту заработной платы в 2024 году и усилило потребительский спрос, одновременно усиливая инфляционное давление.

В отсутствие соглашения о прекращении огня поставки российского топлива в первой половине ноября сократились до самого низкого уровня с начала вторжения в Украину.

"Иммунитет российской экономики сильно ослаблен. Системный кризис может и не произойти в 2026 году, но устойчивое ухудшение экономических условий продолжится", – заявил Олег Буклемишев, руководитель Центра исследований экономической политики Московского государственного университета имени Ломоносова.

Последствия усугубляются именно тогда, когда США оказывают давление с целью ограничения поступления нефтегазовых доходов в Москву. Администрация Трампа активизировала действия, направленные на достижение прекращения огня.

"Исходя из общих экономических показателей, в интересах России было бы остановить войну сейчас. Однако, чтобы желать прекращения войны, нужно увидеть край пропасти. Россия еще не достигла его", – отметил Александр Габуев, директор Центра Карнеги по России и Евразии в Берлине.