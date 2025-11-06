Французские аналитики: РФ становится похожей на Иран, экономика входит в фазу стагфляции

Фото: EPA / EVGENIA NOVOZHENINA

Российская экономика теряет динамику и переходит в фазу стагфляции, все больше напоминая иранскую модель – с длительной стагнацией, низкой модернизацией и зависимостью от Китая. Об этом говорится в отчете Французского института международных отношений (Ifri), подготовленном под наблюдением девяти европейских аналитических центров.

Ifri отмечает, что, несмотря на беспрецедентные санкции, в 2022-2024 годах макроэкономическая ситуация России выглядела стабильной. Падение торговли с Европой компенсировалось расширением связей с Китаем, а экономику поддерживали высокие цены на сырье, возможности обхода санкций и контролируемые бюджетные расходы.

Однако с конца 2024 года экономический рост начал замедляться. Инфляция выросла, дефицит бюджета достиг 2,6% ВВП, а ликвидная часть Фонда национального благосостояния сократилась до $31,5 млрд в июне 2025-го.

"Долгосрочный прогноз для России является неутешительным. Ее потенциал модернизации ограничен, а экономика, как ожидается, значительно замедлится, становясь все более зависимой от Китая. Важно, что газовый сектор России не восстановится после потери европейского рынка, что приведет к потере экспортных доходов Газпрома на сумму около 160 млрд евро в период 2025-2030 годов", – говорится в отчете.

В то же время Евросоюз успешно пережил энергетический разрыв с Россией. По оценкам Ifri, импортные расходы на ископаемое топливо сократились вдвое от уровня 2022 года, когда Россия создала энергетический кризис в Европе.

При этом Ifri отмечает, что способность России продолжать агрессию против Украины "отнюдь не исчерпана".