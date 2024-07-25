Агентство Fitch погіршило кредитний рейтинг України з CC до C
Рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило кредитний рейтинг України з CC (дуже високий кредитний ризик) до C (близький дефолт). Це пов'язано з підготовкою України до реструктуризації єврооблігацій на суму $23,4 млрд, повідомляється на сайті агентства.
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За методологією Fitch, угода між Україною і приватними кредиторами відповідає поняттю "обмін проблемного боргу", оскільки йдеться про списання частини тіла кредиту та відсотків, а також продовження термінів погашення облігацій.
Востаннє Fitch переглядав рейтинг України влітку 2022 року. Його спочатку погіршили з C до RD (обмежений дефолт) після того, як Мінфін домовився з інвесторами про відтермінування виплат за боргами, а потім одразу підвищили до CC.
- 22 липня Міністерство фінансів повідомило, що комітет кредиторів погодився списати 37% від поточної суми боргу за 13 серіями суверенних єврооблігацій і перенести погашення з 2024-2035 років на 2029-2036 роки.
- Після узгодження всіх формальних питань Україна випустить дві серії нових облігацій на меншу суму (мінус $8,7 млрд).