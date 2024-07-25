Агентство Fitch погіршило кредитний рейтинг України з CC до C

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Рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило кредитний рейтинг України з CC (дуже високий кредитний ризик) до C (близький дефолт). Це пов'язано з підготовкою України до реструктуризації єврооблігацій на суму $23,4 млрд, повідомляється на сайті агентства.

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За методологією Fitch, угода між Україною і приватними кредиторами відповідає поняттю "обмін проблемного боргу", оскільки йдеться про списання частини тіла кредиту та відсотків, а також продовження термінів погашення облігацій.

Востаннє Fitch переглядав рейтинг України влітку 2022 року. Його спочатку погіршили з C до RD (обмежений дефолт) після того, як Мінфін домовився з інвесторами про відтермінування виплат за боргами, а потім одразу підвищили до CC.