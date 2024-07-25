Агентство Fitch ухудшило кредитный рейтинг Украины с CC до C
Рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило кредитный рейтинг Украины с CC (очень высокий кредитный риск) до C (близкий дефолт). Это связано с подготовкой Украины к реструктуризации еврооблигаций на сумму $23,4 млрд, сообщается на сайте агентства.
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По методологии Fitch, соглашение между Украиной и частными кредиторами соответствует понятию "обмен проблемного долга", поскольку речь идет о списании части тела кредита и процентов, а также продлении сроков погашения облигаций.
Последний раз Fitch пересматривал рейтинг Украины летом 2022 года. Его сначала ухудшили с C до RD (ограниченный дефолт) после того, как Минфин договорился с инвесторами об отсрочке выплат по долгам, а затем сразу повысили до CC.
- 22 июля Министерство финансов сообщило, что комитет кредиторов согласился списать 37% от текущей суммы долга по 13 сериям суверенных еврооблигаций и перенести погашение с 2024-2035 годов на 2029-2036 годы.
- После согласования всех формальных вопросов, Украина выпустит две серии новых облигаций на меньшую сумму (минус $8,7 млрд).