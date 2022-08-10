Держатели еврооблигаций Украины согласились на отсрочку платежей на два года – Минфин

Украина получила согласия владельцев еврооблигаций на отсрочку выплат и сроков погашения по ним на два года. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов на Ирландской фондовой бирже, передает Интерфакс.

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В документе отмечается, что Украина пришла к такой договоренности по примерно 75% от совокупной основной суммы находящихся в обращении ценных бумаг.

В министерстве добавили, что также были выполнены условия наличия согласия от владельцев не менее 50% каждого из 13 выпусков еврооблигаций.

20 июля Кабмин поручил Минфину начать переговоры с инвесторами об отсрочке платежей по еврооблигациям на два года, а по ВВП-варантам – на один год.

9 августа владельцы государственных деривативов Украины, также известных как ВВП-варранты, согласились на реструктуризацию.

Украина второй раз вынуждена из-за войны с Россией договариваться с кредиторами об изменении условий выплаты долга.

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Наталия Фреик

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