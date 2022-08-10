Держатели еврооблигаций Украины согласились на отсрочку платежей на два года – Минфин
10.08.2022, 19:21
Фото: depositphotos.com
Украина получила согласия владельцев еврооблигаций на отсрочку выплат и сроков погашения по ним на два года. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов на Ирландской фондовой бирже, передает Интерфакс.
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В документе отмечается, что Украина пришла к такой договоренности по примерно 75% от совокупной основной суммы находящихся в обращении ценных бумаг.
В министерстве добавили, что также были выполнены условия наличия согласия от владельцев не менее 50% каждого из 13 выпусков еврооблигаций.
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