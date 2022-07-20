Украина попросит об отсрочке платежей по евробондам на два года – постановление

Кабинет министров поручил Министерству финансов начать переговоры с держателями еврооблигаций Украины об отсрочке платежей. Об этом сообщается в постановлении №805, которое правительство приняло на заседании 19 июля.

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Украина будет просить бондхолдеров продлить срок обращения всех еврооблигаций на 24 месяца и отложить уплату процентного дохода на такой же срок.

В течение двух лет проценты будут начисляться по действующим ставкам, причем на сумму основного процентного дохода начислят дополнительные проценты по тем же ставкам.

В любое время в период отсрочки совокупную сумму основного и дополнительного процентного дохода на основании отдельного решения Кабинета министров можно будет выплатить частично или полностью.

В конце отсрочки проценты либо будут выплачены в полном объеме, либо на основании отдельного решения будут добавлены к непогашенному номинальному объему облигаций путем дополнительного выпуска облигаций.

Общая сумма процентов не может превышать $3 млрд (совместно для всех оплачиваемых в долларах США облигаций) и 300 млн евро (совместно для всех оплачиваемых в евро).

После прекращения отсрочки процентный доход по облигациям продолжат начислять по ставкам, как обычно.

Одновременно Украина предлагает реструктуризировать и ВВП-варранты (постановление №806 ), предоставив государству право выкупить их в течение 2024-2027 годов.

Дату последующей выплаты по этим деривативам, которая приходится на 31 мая 2023 года, Украина просит отсрочить до 1 августа 2024 года.

Договориться с инвесторами Украина планирует до 15 августа.

Украина второй раз вынуждена из-за войны с Россией договариваться с кредиторами об изменении условий выплаты долга.

В 2015 году под руководством министра финансов Наталии Яресько Украина осуществила реструктуризацию внешнего долга по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15 млрд. Договоренность предполагала списание около $3 млрд долларов и отсрочку выплаты $8,5 млрд основной суммы долговых обязательств на четыре года.

Андрей Водяный

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