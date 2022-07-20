Украина попросит об отсрочке платежей по евробондам на два года – постановление
Кабинет министров поручил Министерству финансов начать переговоры с держателями еврооблигаций Украины об отсрочке платежей. Об этом сообщается в постановлении №805, которое правительство приняло на заседании 19 июля.
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Украина будет просить бондхолдеров продлить срок обращения всех еврооблигаций на 24 месяца и отложить уплату процентного дохода на такой же срок.
В течение двух лет проценты будут начисляться по действующим ставкам, причем на сумму основного процентного дохода начислят дополнительные проценты по тем же ставкам.
В любое время в период отсрочки совокупную сумму основного и дополнительного процентного дохода на основании отдельного решения Кабинета министров можно будет выплатить частично или полностью.
В конце отсрочки проценты либо будут выплачены в полном объеме, либо на основании отдельного решения будут добавлены к непогашенному номинальному объему облигаций путем дополнительного выпуска облигаций.
Общая сумма процентов не может превышать $3 млрд (совместно для всех оплачиваемых в долларах США облигаций) и 300 млн евро (совместно для всех оплачиваемых в евро).
После прекращения отсрочки процентный доход по облигациям продолжат начислять по ставкам, как обычно.
Договориться с инвесторами Украина планирует до 15 августа.
- Украина второй раз вынуждена из-за войны с Россией договариваться с кредиторами об изменении условий выплаты долга.
- В 2015 году под руководством министра финансов Наталии Яресько Украина осуществила реструктуризацию внешнего долга по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15 млрд. Договоренность предполагала списание около $3 млрд долларов и отсрочку выплаты $8,5 млрд основной суммы долговых обязательств на четыре года.
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