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Украина попросит об отсрочке платежей по евробондам на два года – постановление

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 10:31
Украина попросит об отсрочке платежей по евробондам на два года – постановление - Фото
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров поручил Министерству финансов начать переговоры с держателями еврооблигаций Украины об отсрочке платежей. Об этом сообщается в постановлении №805, которое правительство приняло на заседании 19 июля.

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Украина будет просить бондхолдеров продлить срок обращения всех еврооблигаций на 24 месяца и отложить уплату процентного дохода на такой же срок.

В течение двух лет проценты будут начисляться по действующим ставкам, причем на сумму основного процентного дохода начислят дополнительные проценты по тем же ставкам.

В любое время в период отсрочки совокупную сумму основного и дополнительного процентного дохода на основании отдельного решения Кабинета министров можно будет выплатить частично или полностью.

В конце отсрочки проценты либо будут выплачены в полном объеме, либо на основании отдельного решения будут добавлены к непогашенному номинальному объему облигаций путем дополнительного выпуска облигаций.

Общая сумма процентов не может превышать $3 млрд (совместно для всех оплачиваемых в долларах США облигаций) и 300 млн евро (совместно для всех оплачиваемых в евро).

После прекращения отсрочки процентный доход по облигациям продолжат начислять по ставкам, как обычно.

Одновременно Украина предлагает реструктуризировать и ВВП-варранты (постановление №806), предоставив государству право выкупить их в течение 2024-2027 годов.
Дату последующей выплаты по этим деривативам, которая приходится на 31 мая 2023 года, Украина просит отсрочить до 1 августа 2024 года.

Договориться с инвесторами Украина планирует до 15 августа.

  • Украина второй раз вынуждена из-за войны с Россией договариваться с кредиторами об изменении условий выплаты долга.
  • В 2015 году под руководством министра финансов Наталии Яресько Украина осуществила реструктуризацию внешнего долга по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15 млрд. Договоренность предполагала списание около $3 млрд долларов и отсрочку выплаты $8,5 млрд основной суммы долговых обязательств на четыре года.
Читайте также: Украину догоняют "долги Яресько". Когда и сколько придется платить
Андрей Водяный
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