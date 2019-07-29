Украину догоняют «долги Яресько». Когда и сколько придется платить

2019-й может стать первым годом, за который Украине придется поделиться с кредиторами своим ВВП.

После того как НБУ улучшил прогноз роста экономики до 3%, страна вплотную приблизилась к ключевому условию запуска механизма ВВП-варрантов, на который Минфин Натальи Яресько обменял реструктуризацию госдолга в 2015 году.

Первые выплаты начнутся в 2022-м и продлятся до 2040 года. За этот период кредиторы получат около $14 млрд. Пора ли новому правительству волноваться?

Как кредиторы привязались к ВВП

Летом 2015 года делегация украинского правительства была частым гостем в калифорнийском городе Сан-Матео, где находится штаб-квартира инвестфонда Franklin Templeton – крупнейшего на тот момент держателя госдолга Украины.

Обсуждать было что: в 2015-2019 годах стране нужно было погасить около $15 млрд внешних долгов. Денег не хватало. Ззолотовалютные резервы Украины на момент завершения переговоров в августе 2015-го были меньше - $12,6 млрд.

После нескольких месяцев сложных дискуссий стороны договорились: кредиторы списали часть долга и дали Минфину отсрочку на три года. Взамен они получили облигации с более высокой ставкой и бонус: Украина обязалась в течение 20 лет отдавать им процент от собственного экономического роста.

Налог на экономический рост Реструктуризация части внешнего долга Украины (август 2015 года) предусматривала немедленное списание 20% основной суммы (около $3,6-3,8 млрд) при условии повышения средневзвешенной купонной ставки с 7,22% до 7,75% годовых. Погашение гособлигаций отсрочено на 4 года – с 2015-2023 до 2019-2027. В качестве компенсации часть кредиторов получили дополнительные ценные бумаги – ВВП-варранты (VRI). Механизм VRI начинает действовать только в случае, если ВВП Украины достигнет $125,4 млрд (в 2017 году было $103 млрд, планку преодолели в 2018-м). Суммы выплат по ним зависят от динамики роста ВВП Украины: при темпах до 3% включительно выплаты нулевые, от 3% до 4% – 15% от каждого процента прироста ВВП свыше 3%, от 4% – 40% каждого дополнительного процента. В 2021-2025 выплаты по этим инструментам не могут превышать 1% украинского ВВП. Ценные бумаги, привязанные к ВВП, имеют номинал в $1, их объемы – $3,2 млрд. Выплаты по ним в период обращения до 2040 года не являются гарантированными, поэтому варранты не включаются в госдолг.

Яресько до сих пор критикуют за эту сделку. Главная претензия – Украине становится невыгодно поддерживать высокие темпы роста, поскольку заработанное придется отдавать кредиторам. Другое мнение – на фоне интенсивного роста экономики выплаты по варрантам будут незаметными, рассказывала в интервью LIGA.net сама экс-министр.

"Мы, наоборот, ориентировались на рост минимум 4% и даже боялись, что будет 6% и даже 10% роста, – отмечала Яресько в интервью LIGA.net. – Но это было бы благо для страны".

Сколько и когда платить

Первое условие запуска механизма варрантов – ВВП выше $125,4 млрд – Украина уже выполнила: объемы экономики превысили $130 млрд в 2018 году. Со вторым ключевым пунктом пока неясно: 18 июня НБУ повысил прогноз роста ВВП с 2,5 до 3%, в конце мая Минэкономразвития ухудшило ожидания с 3,3 до 2,7%, последний апдейт от МВФ – 2,7%.

"Формула действует с двухлетним лагом: если условия совпадут в 2020-м, платить по варрантам нужно будет в 2022, – отмечает замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко. – Но прогноз в 3% еще не дает оснований для выплат".

Самый вероятный сценарий – первые выплаты по варрантам произойдут в 2022 году после того как рост ВВП в 2020-м достигнет 3,3%, добавляет Репко. Выплаты могут составить примерно 2 млрд грн, уточняет она.

Если рост ВВП Украины составит 3,5%, страна должна выплатить 15% от 0,5%, то есть 0,075% ВВП, говорит начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

В денежном выражении выходят относительно небольшие суммы: при 3,1% рост нужно будет выплатить около 0,6 млрд грн ($23 млн), подсчитал главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов. "Соответственно, в случае роста экономики в 2019 году на 3,2% размер платежа в январе 2021 года удваивается до $46 млн, – уточняет он. – В случае роста на 3,3% – утраивается до $69 млн".

Подсчет выплат при росте экономики на 4% более сложен: тогда Украину ждут дополнительные затраты от $200 млн в год, добавляет Приходько. По сравнению с остальной долговой нагрузкой это капля в море – в 2020 году Украина должна выплатить 352 млрд грн долга и процентов, в 2021-м – 261 млрд грн, в 2022 году – 200 млрд грн, напоминает Репко.

Выкупать или не выкупать

Несмотря на сравнительно небольшую дополнительную нагрузку на бюджет в первые годы, ВВП-варранты остаются одной из самых спорных позиций "наследства" Минфина Натальи Яресько.

Темой заинтересовались и представитель новой власти. Налоговый эксперт команды президента Владимира Зеленского Даниил Гетманцев назвал бумаги "миной замедленного действия" и предложил выкупить их. Аналогичную идею высказывал и экономический советник Зеленского Олег Устенко.

Опрошенные LIGA.net финансисты не исключают такого развития событий. Но делать это любой ценой Минфину точно не стоит.

"Если обслуживать эти бумаги будет дороже, чем выкупить обратно, Минфин так и сделает, – предполагает аналитик Альпари Максим Пархоменко. – Но при условии проведения реформ и улучшения монетарной ситуации мы можем получить более низкие процентные ставки по новым кредитам и гасить ими старые долги".

У Украины уже был хороший момент для выкупа варрантов: в 2016-м в течение практически всего года бумаги торговались по 30 центов за доллар номинала, вспоминает Блинов из Альфа-Банка. Сейчас их цена превышает 70 центов. Один из факторов роста стоимости варрантов – публичные заявления украинских политиков, добавляет Блинов.

"Выкуп варрантов возможен, но для этого нужно искать подходящий момент низких котировок по ним, а это, вероятно, будут не самые тучные времена для Украины, – говорит он. – Чего точно не нужно делать – так это публичных заявлений о выкупе. Тем самым можно разве что набить им цену".