США внесли в санкционный список трех россиян, связанных с криптобиржей Garantex

Фото: Elliptic

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против трех россиян, связанных с криптобиржей Garantex. Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в список SDN Павла Каравацкого, Александра Мира Серду и Сергея Менделеева.

В санкционный реестр также внесли российские криптовалютные компании Indefi, Grinex, Exve и зарегистрированную в столице Кыргызстана Бишкеке фирму Old Vector. Как утверждает Минфин США, все эти структуры связаны с бизнесменом Сергеем Менделеевым и группой компаний под брендом A7.

Кроме того, Госдепартамент США объявил о вознаграждении до $6 млн за информацию, которая приведет к аресту лидеров Garantex. За информацию об Александре Мира Серде обещают $5 млн, за данные о других руководителях криптобиржи – $1 млн. По данным РБК, Мира Серда проживает в ОАЭ.

Каравацкий, Мира Серда (также известный как Александр Нтифо-Сиао) и Менделеев – ключевые фигуранты дела о российской криптобирже Garantex. Биржа специализировалась на обмене рублей на стейблкоины, что использовалось, в частности, для обхода санкций.

В апреле 2022 года США ввели санкции против Garantex, однако не за обход санкций, а из-за отмывания более $100 млн. Биржу обвинили в содействии киберпреступности, включая операции с рынками Hydra и Conti.

В феврале 2025 года Garantex первой из российских криптобирж попала под санкции Евросоюза.