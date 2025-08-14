США внесли в санкционный список трех россиян, связанных с криптобиржей Garantex
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против трех россиян, связанных с криптобиржей Garantex. Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в список SDN Павла Каравацкого, Александра Мира Серду и Сергея Менделеева.
В санкционный реестр также внесли российские криптовалютные компании Indefi, Grinex, Exve и зарегистрированную в столице Кыргызстана Бишкеке фирму Old Vector. Как утверждает Минфин США, все эти структуры связаны с бизнесменом Сергеем Менделеевым и группой компаний под брендом A7.
Кроме того, Госдепартамент США объявил о вознаграждении до $6 млн за информацию, которая приведет к аресту лидеров Garantex. За информацию об Александре Мира Серде обещают $5 млн, за данные о других руководителях криптобиржи – $1 млн. По данным РБК, Мира Серда проживает в ОАЭ.
Каравацкий, Мира Серда (также известный как Александр Нтифо-Сиао) и Менделеев – ключевые фигуранты дела о российской криптобирже Garantex. Биржа специализировалась на обмене рублей на стейблкоины, что использовалось, в частности, для обхода санкций.
В апреле 2022 года США ввели санкции против Garantex, однако не за обход санкций, а из-за отмывания более $100 млн. Биржу обвинили в содействии киберпреступности, включая операции с рынками Hydra и Conti.
В феврале 2025 года Garantex первой из российских криптобирж попала под санкции Евросоюза.
- 6 марта 2025 года Garantex сообщила, что американская компания Tether заблокировала все ее кошельки со стейблкоинами USDT на сумму более 2,5 млрд рублей (почти $28 млн).
- На следующий день Минюст США сообщил о завершении спецоперации в отношении российской подсанкционной криптобиржи. Домены Garantex конфисковали, а криптоактивы на сумму $26 млн – заморозили.
