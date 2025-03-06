Самая популярная российская криптобиржа остановила работу: Tether заморозила ее кошельки

Фото: Depositphotos

Американская компания Tether заблокировала кошельки подсанкционной российской криптобиржи Garantex на сумму более 2,5 миллиарда рублей (около $28 млн).

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В четверг, 6 марта, Garantex сообщила, что все средства клиентов, на счетах которых хранились монеты Tether, теперь заморожены. Garantex приостановила все сделки на своей платформе.

Стейблкоин USDT, главный продукт компании Tether, – третья по размеру криптовалюта в мире. Он привязан к курсу доллара США.

USDT стал популярен в расчетах у крупных российских экспортеров после того, как западные санкции в 2022 году отрезали их от платежей в долларах и евро.

В феврале 2025 года Garantex первой из российских криптобирж попала под санкции Евросоюза. Garantex уже была под санкциями США с апреля 2022 года, когда было зафиксировано, что через эту биржу было отмыто более $100 млн незаконных средств.

Биржа была основана в 2019 году в Эстонии, однако правительство США заявило, что большая часть ее операций базируется в башне "Федерация" в Москве. В феврале 2022 года Эстония лишила биржу лицензии на ведение деятельности в стране.

В марте 2024 года агентство Bloomberg сообщило, что США и Великобритания проверяют более $20 млрд криптовалютных транзакций, прошедших через российскую криптобиржу Garantex.

По данным WSJ, Министерство юстиции США расследует, использовался ли стейблкоин USDT третьими сторонами для финансирования незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, терроризм и хакерство, или для отмывания доходов, полученных от них.