WSJ: Самый популярный стейблкоин в мире стал объектом расследования в США

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Cтейблкоин USDT американской компании Tether (третья по размеру криптовалюта в мире) попал под прицел американских регуляторов, утверждают источники Wall Street Journal. Как указывает Bloomberg, проблемы Tether могут стать первым криптокризисом, который выйдет за пределы цифрового мира.

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Tether – самый популярный стейблкоин, он используется как заменитель доллара на рынках, где трейдеры не могут использовать традиционные валюты.

По данным WSJ, Министерство юстиции США расследует, использовалась ли криптовалюта третьими сторонами для финансирования незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, терроризм и хакерство, или для отмывания доходов, полученных от них. Не исключено, что результатом расследования станут санкции против Tether.

Если Tether окажется вне закона в США или его активы будут заморожены, это может привести к краху криптовалютного рынка. Проблемы могут повлиять и на традиционную финансовую систему из-за связей с Уолл-Стрит через брокерскую фирму Cantor Fitzgerald, управляющую большинством резервных активов Tether.

Кроме того, компания владеет значительным объемом казначейских облигаций США, что делает ее одним из крупнейших игроков на этом рынке. Внезапная продажа этих активов при крахе Tether может привести к дестабилизации рынка казначейских облигаций и повышению процентных ставок, что может повлиять на экономику США и других стран.

С другой стороны, Tether, хоть и является крупным игроком на криптовалютном рынке, по-прежнему имеет относительно небольшой размер по сравнению с традиционной финансовой системой. Если крах Tether будет контролируемым и постепенным, его влияние на традиционную финансовую систему может оказаться минимальным.

Tether отрицает существование расследования и утверждает, что сотрудничает с правоохранительными органами по борьбе с незаконной деятельностью.

"Как мы и сказали WSJ, нет никаких признаков того, что против Tether ведется расследование. Точка", — написал в соцсети X (Twitter) гендиректор Tether Паоло Ардоино.

На сайте Tether статью WSJ назвали безответственной.

"Это дико безответственно для WSJ писать статьи с безрассудными обвинениями с такой уверенностью, когда никто из властей не подтвердил эти слухи, а источники не называются", — говорится в публикации.